新冠肺炎│海洋公園研疫後重開安排　消息指擬調低入場人數

新冠肺炎疫情持續，遊客接近完全禁足來港，加上人人居家隔離，市道大受影響，海洋公園及迪士尼樂園早於1月26日暫時關閉，至今已三個多月。隨着本港持續13日沒有本地感染個案，而限制超過四人以上的「限聚令」將於下周四（7日）屆滿，不少人憧憬限制會取消。 消息指，海洋公園正研究重開安排，當中考慮限制入場人數，減低感染風險；即使「限聚令」在5月8日取消，園方不大可能在當日就重開，仍會再隔一段日子。

海洋公園有望於限聚令結束後，即5月8日重開。（資料圖片/盧翊銘攝）

+ 7 + 6 + 5

疫情持續至今日已101日，近兩周出現八日零確診 ,自行4月20日以來也沒有新增本地感染個案，只有零星輸入個案，不少市民趁四日長假期外出「放風」。多個因疫情而定下的禁令，即限聚令、遊樂場所禁令及針對食肆人數的禁令，將在下周四（7日）午夜後屆滿，政府日內將公布延續與否。

海洋公園今年初推出大型夜間表演「光影盛夜」，當中包括結合舞蹈及雜耍的多媒體匯演，項目耗資逾億元。惟1月23日衞生署公布本港出現首宗確診個案，園方鑑於政府將新冠肺炎之應變級別提升至緊急級別，考慮到訪客及員工安全，1月26日起暫停開放。

消息指，海洋公園不大機會在下周五（８日 ）重開，但已為重開展開籌備工作，當中為減感染風險，會將入數人場限於一個較少數目，詳情稍後公布。

近年多次錄得虧蝕的海洋公園，原定會向港府申請撥款106億元「救亡」，進行大翻新。關閉期間也出現一個令人意外消息，雌熊貓盈盈與雄熊貓樂樂首次成功自然交配，預計6月下旬就可知盈盈有否懷孕，這段期間盈盈靜養，因此重開也未必可看到牠。

海洋公園於2月底向員工發信，指行政總裁發出應對新冠肺炎危機而將實行節約成本緊急措施，3月起行政人員減薪三分一，其餘不同職級的員工則每月需放一定無薪假，至另行通知。

早於1月26日，海洋公園鑑於政府將武漢肺炎之應變級別提升至緊急級別，考慮到訪客及員工安全，宣布暫停開放。（資料圖片/黃偉倫攝）