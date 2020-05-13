新冠肺炎｜梨木樹邨確診本地感染婦常去荃灣街市　場內有街坊除罩

新冠肺炎疫情近來趨於緩和，惟昨日梨木樹邨新增一無外遊紀錄的66歲婦人確診，或令本港連續23天的零本地感染斷纜。 據區議員陳琬琛指，患者經常前往荃灣街市買餸。記者今日（13日）上午巡視荃灣街市及楊屋道街市，發現兩處都人潮湧湧，有市民會戴上面罩、塑膠手套買餸，有些市民則表示「戴口罩就足夠」，不過亦見到零星市民已經「除罩相見」。

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有戴著面罩的長者直言，「唔知有新增個案，但我行街市都會戴帽，包好自己。」（袁澍攝）

上午10時許，荃灣街市及楊屋道街市都人頭湧湧，街市內的通道狹窄，不時需要相讓才能通過。記者向楊屋道街市附近的菜檔詢問，他們都表示不知道患者經常到荃灣買餸。

場內幾位檔主都表示未有留意新聞，但未見客流減少，「戴住口罩應該無事。」檔主朱先生則表示昨日有留意新聞，知悉患者經常到荃灣買餸，但表示不擔心，「唔怕，你睇我都無戴口罩。」他說做露天菜檔，容易出汗，不會每天都配戴口罩，「啲客就個個戴嘅，所以我唔戴都無事。」

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前來買蔬菜的黃女士則除了配戴口罩、帽子之外，亦戴上膠手套。她說自己並非住附近，而自疫情開始就一直十分重視，「會做足防疫措施，一直到疫情完。」

楊屋道街市的客流量相對更多，詢問幾個街坊得知「呢度菜比出面平，多數來呢度買」。不少檔主已經不再配戴口罩，亦見到少數買餸的市民未有配戴口罩，但也有老人家戴上面罩前來，「唔知有新增個案，但我行街市都會戴帽，包好自己。」

市民梁小姐則前來買雞肉，她說昨日看到新聞有新增個案時，「心都沉一沉」。得知患者有可能曾出沒該街市後，她說會做好防護措施，因為家中有小朋友，回家也會留意自己的衣物衛生。惟她坦言難以轉到第二個街市買餸，但會一次買夠一周的食物，減少前來的次數，「始終呢度都平啲。」