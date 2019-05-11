【威尼斯藝術雙年展】藝術家以根莖和羽毛球　塑造香港回憶

今年的威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）即將於5月11日至11月24日期間舉行，之名為雙年是因為藝術展與建築界相間進行，兩年一次，單數年份為藝術雙年展﹔雙數年份則為建築雙年展，2019年是為藝術雙年展。這個已有上百年歷史的展覽可說是藝術界及建築界的一大盛事，匯聚了世界各地不同的藝術家作品，每個國家都爭相向大眾展示出其所有。

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從2009年起，香港就以獨立的身份去參與威尼斯雙年展外圍展，今年亦不例外。早前西九文化局宣佈藝術家謝淑妮會以《謝淑妮：與事者，香港在威尼斯》代表香港參加，展出名為《Negotiated Differences》及《Playcourt》的兩件大型作品，作品位於Campo della Tana的展覽場地擁有室內和露天庭院。

藝術家謝淑妮（西九文化區）

謝淑妮是第一位代表香港參加威尼斯雙年展外圍展的女性藝術家，以往的代表有白雙全、蛙王郭孟浩、李傑、曾健華和楊嘉輝。謝淑妮生於香港，並畢業於香港中文大學藝術系，其作品多與雕塑及物料有關，並從中表達出各種抽象的概念。雖然她現時長居於洛杉磯，但其作品仍與香港息息相關，如《Playcourt》就憑藉她在香港成長的回憶，把展覽場地化身成臨時羽毛球場。而另一作品《Negotiated Differences》就以3D打印物料以及手工製作木車工部件組成，融合手工藝、機械技術以及數碼科技三種截然不同的元素。展覽會於2020年春季移師至M+展出，予香港市民參觀。