教育局突通知9月收回港台教育電視中心　約90人受影響將商討延期

通訊局今（10日）公布，本學年即2020年6月結束後，免除本地免費電視持牌機構就播放教育電視（簡稱ETV）節目的要求。 香港電台機構傳訊組總監伍曼儀今日（13日）指，在周二（12日）接獲教育局通知，需要交回廣播道教育電視中心，現正與局方相討延後交回時間，希望能延至明年年初。她稱，大樓現有錄影棚、擺放器材地方及辦公室等，約影響90多名員工。

教育局將於9月收回教育電視中心。（Baycrest / Wikipedia）

香港電台機構傳訊組總監伍曼儀稱，就教育電視的安排一直有與局方相討，包括停止恆常制作安排、將來合作等，會議上亦有談及教育電視中心的安排，但未有說及有關詳情。

她續說，直至周二接獲通知將於9月收回大樓，現正就遷出日期與局方相討，希望能夠延期，並容許他們逐步遷出，如在9月先遷出錄影棚，盼能最終能延至明年年初。她稱，大樓內有擺放器材地方、錄影棚供錄制較短時間節目，如「上網問功課」，及同事的辦公室等，不過主要錄影則在廣播道電視大樓的3個錄影棚內，估計約有90多名員工受影響。

將向產業署租借地方

她稱通知時間略為短及安排較急，會盡能力去配合，包括與員工開會了解所需，及向政府產業署租借地方等。她稱，不推測收回大樓的決定是否與港台近日涉及的爭議有關。

香港電台機構傳訊組總監伍曼儀稱，5月12日接獲通知，教育局將於9月收回教育電視中心大樓。（香港電台直播畫面）

工會：財政壓力沉重 創新中心明年3月約滿

港台節目製作人員工會主席趙善恩稱，希望教育局能容許延期搬遷，並將員工考慮納入當局的決策內，而非「被通知」的狀態。她補充，節目製作上涉及不少細節，並非「普通寫字樓搬遷」，而員工亦有不少政府財物，「唔係想像中話走就走。」於下午舉行的員工會議，副廣播處長、電視部總監及文教康體部總監亦在場。她稱會議氣氛實話實說，員工表示對決定震驚，認為通知期太短，而管理層亦表示日前才獲通知有關決定，而會上唯一落實港台在9月需要遷出一個錄影廠轉交教育局。

她續說，來年港台的製作時數將會增加，於製作費未有相應增加的情況下，變相屬於削資；若需要加上搬遷額外支出，財政壓力將非常沉重。至於九龍塘創新中心辦公室則將於明年3月遷出，但仍未有定論，若屬實將有三成員工需要搬遷。工會代表指，相繼搬遷對於港台日常運作有影響，而局方對推展新大樓採取「拖字訣」，指新大樓能夠整合多個部門同事。她又說，難推測決定是否與港台近日涉及的政治爭議有關，但坦言港台一直在「政治風眼」中，所獲資源與其他政府部門「無得比」。

港台節目製作人員工會主席趙善恩稱，希望教育局能容許延期搬遷。（港台片段截圖）

教育局：日前正式通知港台

教育局回應查詢時表示，局方日前正式去信通知港台，在2020年9月或之前將其位於教育電視中心的辦公室空間歸還，以配合教育局的服務需要。教育局指隨著教育電視的模式因應2018年審計報告的建議而改變，港台使用局方位於廣播道79號教育電視中心的原有目的及服務需要已經不復存在，加上近年教育局的服務發展亦需要辦公室空間，港台歸還教育電視中心的辦公室正好配合局方的服務需要，並可節省另外租用辦公室的開支，符合公眾利益。

教育局由2020-21年度開始擴大委聘外界製作多媒體資源的規模，引入其他巿場上的服務供應商，以廣納創新意念，提升製作質素，並提高成本效益以支援學與教。教育局將與香港電台保持合作空間，如教育局需要製作多媒體學與教資源，香港電台將是被邀請參與的服務供應商之一。