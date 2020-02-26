【武漢肺炎】停課延長至四月　教育電視可成教材

撰文： 最後更新日期： 2020-02-26 12:50

教育局周二（25日）宣布，停課措施暫定延長至4月20日，在復活節後分階段復課。防疫為先，停課有其需要。不過家長在網上傳來哀號，不少學生紛紛叫「悶」，表示日子難捱。

教育局常任秘書長楊何蓓茵早前表示，學校可以通過學校網頁、電郵及香港學習教育城提供學習材料，建議教師拍攝教育短片之餘，教育電視也再一次重回港人視野。過去「橙皮校長」、「分數王國」等經典情節成為不少人的集體回憶，不過近年網絡發達，以往教育電視在課堂上的作用，似乎也應有所轉變。

▼歷年經典教育電視節目▼

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電視教學不復當年勇

現時以教師為中心，單向的講學式授課近年不時為教育學者質疑。歐美教育界早有「翻轉教室」的教學潮流，意思便是要將傳統教學模式翻轉，將講學的部分轉而由網上影片、資料等教材代替，然後在課堂上讓出更多時間由教師與學生交流，再共同完成課業。近年本港亦漸有教師嘗試將之介紹入香港的課堂裏面，今次新型肺炎疫情突如其來，亦變成一次全港性的「翻轉教室」實驗，教育界對影片的需求急升。

製作教學影片本應是教育電視的角色所在，不過昔日的「教育電視」已不再是學生集體回憶，地位亦屢受YouTube挑戰。教育電視目前收視低下，今年1月初收視率更跌至0至0.5點，6月後通訊局也將因應收視，取消本地各間免費電視台需要播放教育電視的要求。而不僅教育成效有待改善，其成本支出亦遠超所得，去年2月教育電視預算上升至每年2,800萬，審計署報告指出教育電視每一小時節目的製作成本約為158萬。其中部分原因，正是目前的教育電視節目一般涉及情節敍事，拍攝較為複雜，成本也因此遠超一般網上影片。

教育電視怎樣走向網絡？

教育短片無疑關乎教育質素，不能簡單以成本效益計算，但少人觀看也會影響教學成效。教育局去年決定教育電視服務應由2020至21財政年度起重新定位，不再局限於傳統電視節目的形式，務求在電子學習時代開發更多元化的課程資源。不過從今次停課所見，教育電視距離改革成功尚要一段時間。

教育電視未來欲走向網絡，便要考慮是否配合網絡生態。目前Youtube上面較多人點閲，以及容易被搜尋到的教育電視影片，大都是數年前的話題片段，觀看者大都是懷緬舊時笑點，教育功能欠奉。至於較新的教育電視影片，在YouTube縱有上傳亦點擊較少。而在教育電視的自家網站上面，以每條15分鐘短片作50萬成本計算，平均數十萬元資金僅能在網絡上換取數萬至十萬觀看次數，在網絡營運上頗有改善空間。

現時網絡上的教學影片可分幾個大類，一是專攻某課題的教學講解短片，短片一般附以圖片，好讓觀眾明白概念；一是講述有趣科普課題，以有趣科學、生活知識引起興趣。網絡普遍的知識影片一般功能性強、目標清淅而沒有情節，成本較低。教育電視影片一般集中情節敍事，以此吸引小學生固然值得保留，但配合教育界未來「翻轉教室」的發展，或者供學生作溫習材料之用，教育電視都可以參考網上做法，依據科目課題做出不同的講解影片，將影片受眾推展至中學群體。