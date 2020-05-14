【DSE 2020】歷史科卷一考港英殖民政府民主進程　教師：不難應付

2020年中學文憑試歷史科（世史科）今日（14日）開考。今屆卷一第一題涉及香港史，要求考生參考試題資料推斷英治時期香港的政治制度，描述1950年代香港政府面對的行政問題，分題亦就「1951年至1997年期間，香港在民主和種族平等兩方面皆有所改善」的說法，詢問考生是否同意此說，以及解釋其答案。 有歷史科老師認為，試卷提供的資料詳盡，對考生來說發揮空間比較大。

2020年中學文憑試歷史科（世史科）今日5月14日開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

歷史科卷一歷史資料題設4條必答題，今年分別涉及香港史、中國近代史、二戰及一戰史，考核主題依題目次序分別為：香港的殖民統治、20世紀上半葉的中國和日本、第二次世界大戰後的經濟統合及第一次世界大戰前的戰爭與和平。

第一題問及港英殖民管治，當中資料A列出1951年香港立法局成員的組成，顯示他們全為港督委任，而且華裔成員所佔席位十分低；資料B則引述首位華人檢察官余叔韶的回憶錄節錄，指當年他並無與「海外僱員」相同的聘用條件，沒有政府住房及房屋津貼。

該題(a)及(b)分題問及1951年香港政治制度的特徵，以及參考資料解釋1950年代香港政府面對的一個行政問題。(c)分題則舉出「自1951年至1997年殖民統治終結期間，香港在民主和種族平等兩方面皆有所改善」的說法，詢問考生是否同意此說法，參考資料及就自己所知解釋答案。

培僑中學歷史科教師丁江浩認為，今年歷史科卷一尚算容易，對考生來說不難應付。（資料圖片）

第二題主要涉及20世紀上半葉中日兩國關係，當中(c)分題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，參考資料及就自己所知解釋答案。

培僑中學歷史科教師丁江浩認為，今年歷史科卷一整體而言尚算容易，對考生來說不難應付。其中第一題所提供的資料詳盡，對考生來說發揮空間比較大。但他認為，第二題(c)部分的問法有爭議，所提供的資料相對片面，例如未有提供日本侵華的史實，採取「不同意」立場的考生作答時會相對困難。

教協理事、歷史科教師李家宏則認為，今年的試卷出得相當好，能配合科目的課程背景及目標，即能培養學生的全球視野，考核學生關於國家與國家之間的互動過程。第一題的問法直接，考生絕對能應付，反而第四題涵蓋第一次世界大戰的遠因，學生或對摩洛哥危機及巴爾幹半島危機等事件或不太熟悉，因此屬今年卷一最困難的題目。

今日舉行的歷史科考試，約有5,214名考生報考，合共設有30個禮堂試場及53個特別試場。考評局表示，3名考生向公開考試資訊中心報告因生病而不能出席今日的考試，沒有考生今日因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場，或因身體不適而在考試期間離開試場。