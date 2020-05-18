新冠肺炎爆發監獄「零感染」　懲教署長胡英明：最緊要先攻心

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，多國監獄都爆發大規模感染，香港懲教署轄下院所至今成功維持「零感染」紀錄。懲教署署長胡英明接受《香港01》訪問時就分享抗疫心得，「最緊要係『攻心』，管得到職員同囚友個心，就可以專心抗疫」，除了在口罩緊絀的時勢下向職員派發足夠口罩，亦要穩定囚犯的情緒，絕對不能暫停家屬探訪。

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懲教署署長胡英明由今年年初起引入不少抗疫機械人，在院所消毒。（李澤彤攝）

「管理監獄咁多年，培養咗危機感，聞到『燸』味就要做嘢」，懲教署署胡英明受訪時說，早於年初察覺內地疫情爆發，由於監獄人流密集，在囚人士來自四方八面，有需要就職員及囚友制訂防疫措施，而其方針就是「攻心」。

攻心策略1——派口罩 同事放工取兩個替換

政府在1月底實施公務員在家工作安排，但胡指由於要維持院所運作，懲教署軍裝人員全部需要上班，難免令同事及其家人有壓力，「1月初已經諗下點樣令人安心，除咗一定要派口罩，同事收工都要派兩個替換。」

胡續指，每位職員都要申報住處、旅遊史及健康狀況，再安排其工作崗位，「有同事話去過英國，我話唔好急，檢測過嘅話就可以安排去外圍工作或者放假。」胡又透露，疫情至今同事的請假率較以往更少，「亂世下同事可以有好多選擇，咁危險梗係諗啲方法唔返啦，但好感恩sick leave真係少，可以話你平時點對佢哋，就點對返你。」

懲教署署長胡英明指懲教署工業組現時每月生產400萬個「CSi口罩」。（李澤彤攝）

攻心策略2——必須維持家屬探訪安排

至於囚犯的防疫措施，胡指現時所有新收納的囚犯都必須先隔離14日才入倉，鑑於外國有監獄因疫情暫停家屬探訪而引發暴動，他稱現時除了暫停非政府組織的探訪，家屬仍然可以探望在囚親人，「好多囚犯個心都好驚，家屬都好驚，唔知（疫情）發生咩事，如果一停就一定有事發生。」他相信只要做足探熱、派口罩及加強清潔等，便可以繼續維持家屬探訪。

相比起外國監獄，本港監獄維持「零感染」，胡坦言：「我係署長，責任係保障職員及囚友，疫情未完，我唔敢談成功，只能話接受。」

攻心策略3——引入防疫科技及儀器

懲教署今年年初引入多部防疫科技及儀器，包括紫外線消毒機械人、高效空氣過濾機、噴霧消毒機、蒸氣清洗機、智能消毒通道及體溫探測機械人等，以強化消毒及檢測工作，防止病毒散播，保障職員、在囚人士及訪客的安全和健康，並維持院所的環境衞生。懲教署最近又引入一部具消毒噴霧及紫外線消毒機械人，透過搖桿操控，走遍院所四圍消毒。