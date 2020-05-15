新冠肺炎｜當局尋到確診荃灣鐘表師傅57名客人　部份人做病毒檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情未平，本港今天再增一宗確診個案。另外，當局繼續追蹤本地感染的梨木樹邨群組相關個案，暫未查到病源。當局在梨木樹邨第五座派了1900個深喉唾液樣本瓶，暫收回180個，而早前派出的樣本瓶有27個完成測試，結果呈陰性。當局亦已經聯絡到確診鐘表師傅的57名客人，由於病毒檢測屬自願性質，相信會安排當30至40人做測試。

張竹君稱，當局繼續追蹤本地感染的梨木樹邨群組相關個案，暫未查到病源。 （余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，當局已在梨木樹邨第五座派發1900個深喉唾液樣本瓶，收回180個，被問到收回率低，她解釋，由於昨晚開始派發樣本瓶，今天只能收回部份派出的樣本瓶。當局早前要求居民自行到診所交回樣本瓶，但被居民批評地點太遠令人卻步，因此當局決定在該大廈放置收集箱，未來數天都會繼續收集樣本，張竹君呼籲居民盡快交回樣本。

張竹君稱，早前派出的樣本瓶有27個完成測試，當中包括補習社、街市街10號卓明樓的樣本，結果都是呈陰性。

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她續指，當局亦已經透過熱線及警方，聯絡到確診鐘表師傅的57名客人，他們大多表示只是放低及取回手表，逗留時間不長，她稱，相信會安排當中30至40人做測試，因為部份人稱自己沒有病徵，亦有人認為不需做測試，由於病毒檢測屬自願性質，當局不能強制他們做測試，「但希望他們為自己著想會做測試。」

張竹君指，仍在調查這個群組的感染源頭，而梨木樹邨及卓明樓的兩個家庭群組的成員都已完成病毒檢測，暫沒有其他人確診，而旺角富榮花園的家庭成員則未知是否完成檢測。

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本港第1049宗個案是66歲女子，她的丈夫及孫女先後確診，三人住在梨木樹邨第五座、荃灣卓明樓，而她的丈夫在卓明樓樓下經營一個流動的鐘表檔，為人修理鐘表。

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另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，過去24小時有10人出院，個案編號為第284、427、443、466、471、580、663、831、1039和1048，其中第663宗個案是31歲男警，他駐守西九龍總區，隸屬機動部隊，在石峽尾警署工作。

截至今早9時，公立醫院啟用673間負壓病房，合共1251張負壓病床，現時共有29名確診病人分別於9間醫院留醫，第595宗個案仍然危殆，第338、461和713宗個案情況嚴重。

截至5月15日，醫管局有2700萬個外科口罩、230萬個N95口罩、360萬件保護衣、570萬個面罩，存貨足夠使用兩個多月。