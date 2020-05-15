DSE歷史試題風波　葉建源對教局決定感震驚　張國鈞批教協不持平

2020年中學文憑試歷史科昨日（14日）開考。其中卷一第二題問及考生是否同意，「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，並要求參考資料，就學生所知，解釋答案。 試題隨即引來社會爭議，教育局昨晚發聲明，指試題具「引導性」，考生可能因而達至偏頗的結論，教育局局長楊潤雄今午（15日）見記者時表示，下周一教育局會派員到考評局了解出題及審題機制，同時會要求考評局取消該試題。 教育界立法會議員葉建源對有關決定感到震驚，批評是魯莽決定，認為取消題目除了影響考生福祉，亦打擊考評局專業性，他又擔心會影響餘下其他科目的考試。

民建聯張國鈞同意，教育局應派員到考評局了解出題及審題機制，又批評教協無持平回應事件，只是採取維護及姑息態度。（周禮希攝）

葉建源：作答時可以批評及不同意看法

葉建源指，中學文憑試在國際間的地位高，對於有質疑指題目具引導性，他強調，考生在答題時除了需要引用資料外，亦要以自己的歷史知識作答，「不一定要附和，也可以表達批評及不同意的看法」。

葉建源又質疑教育局是否在偏差認知下作此決定，他將會去信立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀，要求召開緊急的特別會議。他強調，今次事件可能會摧毀整個考評制度，認為各議員對此有不同看法並不緊要，又希望局方能解釋清楚，並提供相關文件，讓所有市民公開討論誰是誰非。

民建聯張國鈞則指，關注審題委員會的組成方式，認為若只由一個經理負責，質疑如何確保試題能持平。他同意局方應派員到考評局了解出題及審題機制，又批評教協無持平回應事件，只是採取維護及姑息態度。

民建聯葛珮帆指，日本侵華事件令中國人受傷，強調歷史不能扭曲，又指有抗日老戰士聽到今次事件後，都感到十分憤怒。她又認為，考評局有心淡化日本侵華歷史，令學生相當難做。民建聯柯創盛則認為，今次事件受到社會廣泛關注，教育局的回應快而準，強調局方的監督權不能推卸，並希望盡快能有懲處機制。