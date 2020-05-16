DSE歷史科｜葉建源：可反駁作答　黃均瑜：或致外交風波

文憑試（DSE）歷史科卷一當中，有試題為是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。試題引起爭論，教育局長楊潤雄昨（15日）表示，有關試題有引導性，嚴重傷害在日本侵華戰爭造成大量喪生的國民感情與尊嚴，取消該試題。 香港教育工作者聯會會長黃均瑜今早（16日）批評，題目是淡化日本侵華，並不適當。但教育界立法會議員葉建源則認為，題目是要考核學生反擊論點，教育局應該明白考評局出題的方式，不應該因用字而變得敏感。

2020年中學文憑試歷史科（世史科）周四（14日）開考。今屆卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。試題引來建制派議員及教育評議會批評。

立法會（教育界）議員葉建源在港台《星期六問責》表示，今屆的題目討論利多於弊在歷史科題目中是常有，過去也有問過毛澤東、鄧小平等在中國做法是否利多放弊。

他解釋，題目提供兩份的資料只涉及1905年及1912年，但題目是問到至1945年間，故考生必須提及日本侵華，否則無史實支持，分數相當低 「答咗日本侵華仲點利多放弊」，認為教育局不應該因用字而感到敏感，「你要反擊個題目。」至於同一題目中的分題A及B是較容易，C題則是要思考的問題，「點解有啲人喺5**呀？因為佢答到C題囉。」

黃均瑜反駁題目或會引起外交風波

香港教育工作者聯會會長黃均瑜不同意說法，批評題目是淡化日本侵華，強調在殖民年代類似的題目無可能出現，「好似英國時期都少提及鴉片戰爭，出呢啲都會擔心中國不滿。」他又認為，若相同題目在日本出卷，中國外交部一定會作出抗議，香港人也會感不滿。

他指出，今次題目可能會引起外交風波，批評考評局的敏感度不足「我哋係大學入面做學術探討，可以接受。但你放喺公開試，係公開㗎嘛，令民族傷痛加深。」他覺得，普通歷史與引起傷痛的題目不應該同一處理方法，強調要慎重出題，「無話指定邊啲唔出得。」

教育界立法會議員葉建源指，歷史科討論利多於弊的題目是常見。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

教育局決定取消題目，會造成什麼影響呢？聽眾梁小姐是今屆的歷史科文憑試考生，她認為自己答C題也發揮得不錯，「我用咗20分鐘，可能答其他題目係會少咗時間」，覺得突然取消題目做法並不公平，擔心影響成績。



未知是取消全題題目或只是C題

葉建源也指出「有考生會花很多時間答一道題目，影響其他答題嘅發揮，或者有部分考生擅長嘅範圍不同」 教育局是取消全題，或是只是取消C題，仍未有定論，「做法魯莽。」

黃均瑜則同意取消題目，雖然他明白取消題目或影響部分考生，但今次是不合理，外交部駐港特派員公署也發聲，「遲下我哋去指責日本淡化侵華，人哋拎返題目嚟講？取消試題係兩害取其輕。」