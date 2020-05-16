【海洋公園】新任主席須有全盤計劃

陷入財困的海洋公園可謂踏入生死存亡之秋，立法會財委會周五（15日）將會審議政府的54億撥款申請，計劃讓園方清還貸款並維持一年運作。但就未來如何擺脫財困，目前園方仍未有清晰計劃，甚至董事局主席孔令成及行政總裁李繩宗亦將於6月及7月離開崗位。新一年的海洋公園管理團隊未明、管治方針未知，被視為未來主席大熱人選的董事局副主席劉鳴煒，頓成海洋公園未來的發展關鍵。

政府向立法會財委會申請撥款54億元，用作海洋公園未來12個月營運開支及還清貸款。（資料圖片）

主席大熱何自處？

現年39歲的劉鳴煒，為香港商人劉鑾雄長子，現任香港華人置業董事會主席，由2008年起便加入海洋公園公司董事局，2014年7月開始出任海洋公園董事局副主席。劉鳴煒過去的出位言論不時引來社會關注，例如少看電影及少去日本便能儲錢買樓，以及十歲生日收到十萬現金等。而海洋公園錄得連年虧損，劉鳴煒固然也難以獨善其身，不免備受抨擊。

管理層換血在即，劉鳴煒被多間傳媒視為接任大熱，不過最終海洋公園董事局主席一職應該由誰接任，劉鳴煒表示要視乎檢討小組的結果再處理管理層改組。這意味政府的54億撥款申請，有可能在批出一刻，市民依然無法知道誰人接任、方向如何。劉鳴煒對於撥款如何使用，只表示園方在過渡時期的營運成本將縮減三分之一，不會有「大動作」，而對於未來定位亦只表示有「無限可能性」，將於未來12個月重新思考。54億將要提上議程，但公園將如何應對逆境，仍未見有具體計劃。

新任主席不僅需要有能力帶領海洋公園走出困局，也需要有能力說服社會——海洋公園值得擁有54億。（資料圖片/高仲明攝）

「無限可能」沒計劃？

海洋公園陷入財困，新任主席不僅需要有能力帶領海洋公園走出困局，也需要有能力說服社會——海洋公園值得擁有54億。董事局主席及行政總裁均卸任在即，新任人選未定，劉鳴煒身為董事局副主席，在海洋公園的生死關頭，他應積極展示海洋公園有救亡可能，而非以「開放態度」、「無限可能」等作為避答公園未來方向的理由。

海洋公園的未來無疑充滿不確定性，連縮減營運成本後，園方收入能否保持去年水平其實也不能保證。縱然如劉鳴煒所言園方未來營運成本可縮減三成，但三成開支從何削減？人事成本與員工收入如何平衡？成本縮減會否削弱公園盈利能力？以上種種問題，管理層須給出實質計劃，讓市民看見公園的翻身希望。當下社會跨越政見抗拒撥款的原因，正是無人知道這是否無底深潭，政府未來是否需要無限「填氹」。為海洋公園「撲水」的副主席劉鳴煒首先需要重建市民信任，否則公園54億的撥款必然會遇到阻力。立法會議員田北辰便指出，若海洋公園拒絕交代清晰定位，申請撥款只為還款，他一定不會支持。

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內部晉升或外聘？

主席人選既由政府委任，公園亦由政府全資擁有，過去管理團隊的經營不善，政府亦須負上責任。根據《海洋公園公司條例》，公園董事局主席一職由行政長官委任，面對管理層大洗牌，若然海洋公園能夠渡此劫，未來政府亦須小心選擇新任主席，不能重蹈歷年虧損的覆轍。

劉鳴煒自2014年進入公園管理層，政府審視其表現時，自然不能與公園隨後的虧損「割席」。他作為接任大熱，對於公園未來發展，政府均須確保劉鳴煒能有完整計劃，並有能力帶領海洋公園走出困局。不論是劉鳴煒或其他人接任，若只能重覆往年舊政，不能為公園帶來新方向，政府便應考慮另覓人選，在全球尋覓有成功主題公園管理經驗的人才進入管理層，扭轉海洋公園的當前困局。