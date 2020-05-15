【新冠肺炎】機構調查：52%劏房戶受精神困擾　憂受感染及收入減

新冠肺炎疫情持續多月，循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區服務中心，早前就劏房戶於疫情下的精神健康狀況及面對的壓力進行調查。 調查結果發現，最多受訪劏房戶稱壓力來源為擔心自己或家人受感染，其次為經濟收入變化等，分別有82%及81%受訪者。當中有45%的受訪者曾因壓力過大出現發脾氣、失眠等情況，更有8%受訪者曾有自殺念頭。

調查顯示，在疫情下劏房戶受到很大的精神困擾。（資料圖片）

循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區服務中心，於3月9日至15日進行「疫情下精神健康調查」，收集疫情下劏房住戶的精神健康狀況及主要壓力來源。

調查採用網上問卷方式，收集142位居於荃灣劏房住戶的意見，並以訪談形式，訪問30名表示精神受困擾的受訪者。調查以凱斯勒心理困擾量表（K10）的分數作標準，其總分為50分，當中有52%的受訪者分數超過30分，並有37%的受訪者達35分或以上，屬於非常高的分數。

最多劏房住戶表示壓力來源來自於「擔心家人或自己受感染」及「經濟收入出現變化」。（資料圖片）

最多受訪住戶擔心受感染及經濟壓力

調查又指，最多劏房住戶表示壓力來源來自於「擔心家人或自己受感染」及「經濟收入出現變化」，分別有82%及81%。其次有69%的受訪者指擔心防疫用品不足及42%指擔心加租。62%受訪者預視未來一年內壓力不會降低，有45%受訪者表示曾因壓力過大而發脾氣、失眠等，更有8%的受訪者曾經有自殺念頭。

中心建議政府應派發失業援助金，減輕基層市民面對的租金壓力及生活開支等，又建議政府盡快落實派發租金津貼的措施。長遠而言，政府應盡早訂立「適足住屋權」，在憲制層面保證香港居民享有住屋權，並重推租務管制。