新冠肺炎｜法籍機師發燒後事隔逾月才確診　留院3日迅即康復出院

本港今日（18日）無新增新型冠狀病毒肺炎個案，是連續4日無本地感染個案，確診宗數維持在1056宗（包括1宗疑似）。 醫院管理局公布，5月15日確診的法籍私人機師目前已經康復出院，該機師3月中於法國曾發燒，其後一直無病徵，曾在病毒檢測呈陰性，直至5月才驗出對病毒呈陽性。目前仍有27名確診者在公立醫院留醫，當中1人危殆，3人情況嚴重。

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醫管局公布，截至今日中午12時，過去24小時錄一名確診新型肺炎患者出院，個案編號是第1053宗、43歲法籍男子，他任職私人機師，3月在法國時曾經發燒，自行康復後返港，見過其女友後離港，其女友於3月24日確診，是第743宗確診個案，惟男機師於3月底的檢測仍呈陰性。

至5月初，該機師在私人醫生的抗體檢測中呈陽性，再至5月中因受傷到北大嶼山醫院求診，院方檢測發現其樣本對病毒呈陽性，於5月15日確診並送往瑪嘉烈醫院留醫。他3月底至今一直病徵，留院約3日已康復出院。連同這宗個案，本港至今共有1,025名確診及疑似病人康復出院。

醫管局稱，目前仍有27名確診病人分別於九間醫院留醫，其中第595宗個案仍情況危殆，另有三人情況嚴重，個案編號為338、461和713，其餘23人情況穩定。目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床。