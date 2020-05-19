專訪｜化驗師親歷鼻咽抽樣痛楚　每日見樣本編號如親身認識病人

新型肺炎蔓延至本港逾百日，化驗師每日反覆處理不同病人的樣本，工作性質予人感覺冰冷。港島東醫院聯網微生物學醫務化驗師何曦詠說，她曾經懷疑自己確診，經歷過鼻拭子抽樣的椎心之痛，感受到每個病人樣本都是有血有肉，每個樣本來之不易，因而更小心處理每一步。 樣本樽上的號碼能讓她辨識病人身份，久而久之，她便會認得住院時間長的病人，尤其是疫情初期便入院的患者。「雖然我無見過佢哋（病人），但都好似識佢哋咁。有時見到啲樣本就會諗，點解你咁多日都仲喺度（醫院）呀？唉呀，你仲未好返。」她認為，讓病人盡快感到安心，或者盡快接受治療，便是每天工作的意義。

何曦詠在東區醫院工作七年多，新型肺炎是她入行後首次面對的大型疫症。（高仲明攝）

專訪｜東區化驗團隊處理逾萬樣本 難忘佛堂群組：似進無盡山洞

專訪｜東區「唔使瞓」微生物醫生心繫檢測 凌晨與張竹君商疫情

何曦詠在東區醫院工作七年多，新型肺炎是她入行後首次面對的大型疫症。她笑說「唔算好難應付」，因上司有問必答，加上實驗室同事合作無間，令工作程序井井有條。

她表示，接觸患者樣本時，有戴口罩、手套和穿保護衣，從不擔心會在實驗室受感染。然而在2月開始，集中住在港島區的「打邊爐家族」成員先後確診、北角「佛堂群組」群組個案陸續出現，她反而非常擔心在街上受感染，會將病毒帶回實驗室。除了不希望加重公立醫院負擔，她更懼怕因自己染病而需暫時關閉實驗室，病人樣本無人處理。

懷疑「中招」 凌晨趕至急症室 上司感自責

幸而，最可怕的事情只是與她擦身而過。何曦詠曾經懷疑自己確診，經檢測後發現樣本結果是陰性。當日她原本休假，捱義氣為同事「頂更」，下班後感到頭暈和手腳冰冷，凌晨便到急症室求醫。她憶述，當時的身份由化驗師變成懷疑病人， 急症室的醫護人員對她關愛有加，還互相交流工作點滴。

她的上司、港島東醫院聯網科學主任（醫務）邱莊儀十分焦急，不停叮囑她多喝水、在急症室要穿外套。邱莊儀回想起，當日心情非常沉重和忐忑，等候結果的3小時期間不住自責：「佢放假，我都要佢返嚟幫手，佢會唔會好攰？我係咪好衰？」

左起：港島東醫院聯網科學主任（醫務）邱莊儀、港島東醫院聯網微生物學顧問醫生胡家倫、港島東醫院聯網部門經理鄭玉華、港島東醫院聯網微生物學醫務化驗師何曦詠。（高仲明攝）

「雖然我無見過佢哋（病人），但都好似識佢哋咁。有時見到啲樣本就會諗，點解你咁多日都仲喺度（醫院）呀？唉呀，你仲未好返。」 港島東醫院聯網臨床病理部微生物學醫務化驗師何曦詠

鼻拭子測試抽樣 「痛到標眼水」

談及鼻拭子測試抽樣過程，何曦詠仍然心有餘悸。「要將一條好幼嘅棍塞入鼻腔，塞到好入好入，係會痛到標眼水。」她表示，以往收到病人的樣本時， 並無為意取樣已是很痛苦的過程，直至親身經歷檢測才感受到，每個樣本都是有血有肉。

化驗師每日重複處理病人樣本，核對病人身份是化驗前必須做的步驟。何曦詠說，樣本樽上的號碼能讓她辨識病人身份，而陽性病人每日都需要送上樣本，直至連續兩次結果陰性才可出院；久而久之，她便會認得住院時間長的病人，尤其是疫情初期便入院的患者。「雖然我無見過佢哋（病人），但都好似識佢哋咁。有時見到啲樣本就會諗，點解你咁多日都仲喺度（醫院）呀？唉呀，你仲未好返。」

▼點擊下圖看化驗程序▼

+ 2

自小鍾愛做實驗 渴望幫助病人

何曦詠畢業於理工大學醫療化驗科學系，她小時候曾以為醫療行業只有醫生和護士，後來家人有腫瘤，經檢查後發現是良性，她才驚覺在前線醫護背後，還有化驗師在默默工作。於是她就讀高中時，萌生起當化驗師的念頭。「我想幫病人，但唔夠叻做醫生；我又怕掂到血，做唔到護士。我本身好鍾意做實驗，就覺得化驗師工作簡直為我而設！」

入行七年的她，仍然能在工作中找到無窮的滿足感。「盡快驗出準確的結果，病人就可以減低焦慮，快啲返屋企。」讓病人感到安心，或者盡快接受治療，便是她努力工作的意義。而工作令她最苦惱的是，部份病人的樣本不能得出確切結果，她便會上網搜尋資料，與上司、同事反覆思考，分析與基因有關的人體細胞、細菌和病毒等資料，以確保最終的結果準確。