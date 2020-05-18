海洋公園54億撥款若遭否決　副主席劉鳴煒：一旦清盤開支涉100億

海洋公園因財困向政府申請撥款54億元，立法會財委會正審議撥款，預計本周內表決。海洋公園董事局副主席劉鳴煒今日（18日）接受《香港01》訪問時表示，54億元是避免清盤的最低金額，強調「一點都不能少」，並指若然未能歸還借貸，短期內會有人入稟清盤，情況危急。 劉鳴煒強調，這次建議撥款已經是多個拯救海洋公園的最可行方法，若然公園倒閉，粗略估計開支需要100億元，以安置動物及遣散2,000名員工等，並不化算，「所以我哋先強調呢一個已經係最可行方法。」他又指，公園想爭取撥款，不只是情感上期望得到議會支持，持續海洋公園可以繼續運作，對於保育有所幫助，以及在原來的動物及員工的保障，「我知道呢方面根本冇得迫。」

海洋公園董事局副主席劉鳴煒多次強調不希望見到海洋公園將要清盤。（盧翊銘攝）

海洋公園財困問題仍未能解決，若未能解決當前資金流問題，好可能於下月底花光所有現金，面臨倒閉，政府向立法會財委會申請撥款54億元，用作海洋公園未來12個月營運開支及還清貸款，相信立法會最快於今個星期會有表決。

「員工、公園嘅動物一定大受影響」

劉鳴煒今日表示，有人建議先撥款海洋公園11億作營運開支，現時的對外商業借貸則於較後時間處理，但他強調做法不可行，「若然唔通過撥款，我相信會有人即刻入稟清盤海洋公園，到時有機會做到好混亂清盤嘅情況」，因此他指申撥金額「一點也不能少，已經係最盡」。他於訪問之中，多次強調不希望見到海洋公園將要清盤，相信外界並不樂見，「冇一間機構喺清盤嘅時候唔會大亂，員工、公園嘅動物一定大受影響。」

問及若然不能獲得立法會撥款，公園需要清盤時所涉及的金額，劉鳴煒説：「我哋當年曾經計算過，如果真係要清盤，加加埋埋需要用100億元，所以絕對係用54億元先行營運一年，再檢討一個可持續發展方案比較化算。」他強調公園已經開源節流，已再削減三分之一預算，絕非「大使」。園方補充指，100億元包括償還商業貸款、政府貸款的撇帳、動物安置，設施拆卸、公園全職員工的遣散費等等。

+ 3 + 2

指早已因應內地遊客減少而轉型

被問到外界質疑公園多年來已得知入園人數下滑問題，卻於面臨「零資金，要倒閉」前一刻要求救亡時，劉表示公園組於數年前，內地遊客開始減少時已經轉型，現時東南亞客人已經上升40%，本地市民於去年的入場率亦升了超過10%，今次這個情況非常嚴峻，絕對是眾人意想不到的情況，迫不得已，「我哋今年1月20日遞交106億元的方案，無奈於六日後遇上疫情要暫時關閉公園，完全係冇諗過會發生，加上要考慮多個營運方案重組要花上一定時間，加上要經過立法會排期，已經盡力，而家先得出呢一個金額數字。」

劉鳴煒及海洋公園多個管理層的任期將於今年6月30日屆滿。（盧翊銘攝）

劉鳴煒強調只要得到撥款，公園改革小組必定會盡快籌備，他指政府明白公園的難處，將會配合任何一個方式，當中包括考慮更改《海洋公園公司條例》，令其可以與外界融資、集資，增加營運收入，並可以持續發展。

園方指出，曾經的確有財團希望加入運作海洋公園，但由於受條例所阻礙下，不能成事，但指並非外界所說的內地長隆集團。

事實上，包括副主席劉鳴煒在內，海洋公園多個管理層的任期將於今年6月30日屆滿，問到他有否考慮選擇留下時，他未有正面回覆，但對於人選則有不同看法，「海洋公園跟住要諗吓點樣可以做到持續發展，同埋最新定位，如果係想以過山車、人流為主，就要搵適合嘅人選，如果係想保育方面嘅，就要搵有關專家作為董事局人員，相信盡快會有最終定案。」

被問到外界指前海洋公園主席盛智文有意返回公園協作，劉表示，只要有人願意參與合作，必須要考慮，他又說，自己經歷兩代主席合作，他們同樣是為着海洋公園發展努力，不能以分數比較二人的成果。