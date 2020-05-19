《頭條新聞》主持吳志森：返唔到嚟、玩完啦　關注組促即全面停播

港台《頭條新聞》2月14日播出後接獲逾3,300名公眾人士投訴，通訊事務管理局審議投訴個案後，裁定有關真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，決定向港台發出警告。港台其後表示，完成播放本季《頭條節目》後，將暫停製作該節目。 節目其一主持人吳志森表示，《頭條新聞》逾30年歷史、經歷無數風雨，過往曾接獲無數投訴，當中包括時任特首董建華，但亦未需暫停節目。他一度慨嘆指，「返唔到嚟、玩完啦！」預料節目暫停後超過九成機會未能回歸，即使能延續，節目亦未必能沿用以往模式及原班人馬呈現至觀眾眼前。

「太后」吳志森：批評與侮辱不同

對於通訊事務管理局就《頭條新聞》的裁決，在節目常以「太后」及「大帥」造型演出的吳志森表示，承認節目有批評警方，惟強調「批評同侮辱唔同、相差好遠」。他續指，每人對節目內容均有不同詮釋，稱當中從沒稱警方是廢物，認為裁決是「對號入座、主觀」；同時又指，《頭條新聞》逾30年歷史，以往一向諷刺時弊及權貴均相安無事，不明為何2020年批評警方便須面對現時情況，指斥通訊管理局是「打壓媒體的工具」。

被問及會否感到可惜，吳志森隨即稱說 :「呢個係大氣候，遲早都會嚟、唔意外。」但唯一感慨是《頭條新聞》經歷無數風雨，有逾30年歷史，卻因一個投訴須暫停節目，「過往30年，遇到無數次投訴，甚至係董建華都有投訴，但都無事。」

《頭條新聞》其一主持人吳志森一度認為節目九成未必能夠回歸。（資料圖片／廖俊升攝）

彭長緯：港台領導層不斷縱容 才致肆無忌憚

公營廣播關注組認同通訊事務管理局的裁決。全國政協委員、「公營廣播關注組」召集人彭長緯認為《頭條新聞》屢次違反《港台約章》，其內容極之偏頗，又不斷惡意抺黑、中傷警方及政府部門，港台領導層卻長期視而不見，還不斷縱容，才令節目製作組和主持可以肆無忌憚，有恃無恐地攻擊抺黑政府和不同政見的人士。關注組要求港台立即停播本季餘下節目，並立刻辭退該節目的主持，同時要審視其他時事節目如《鏗鏘集》、《自由風自由PHONE》等，以正視聽。

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杜耀明：通訊局有責任詳細解釋港台如何違反守則

浸大新聞系前助理教授杜耀明認為今次事件，明顯是「政治壓力下的結果」。他認為，節目性質是意見節目，宗旨亦未講過要做到平衡觀點，但製作時明顯嘗試加入不同聲音，包括建制派、官員、權貴等。他形容這是「可怕的先例」，政府覺得「唔啱聽」便會「撳低、滅聲」，質疑以後是否「所有意見節目都不能出現」。

杜耀明說，通訊局有責任詳細解釋港台如何違反守則，「某新聞台嘅節目都收到好多投訴，唔見通訊局ban咗佢？」另外，他亦認為港台有責任解釋為何完成播放本季後，將暫停製作該節目，以釋除公眾疑慮。