建築師註冊管理局報警　指撐警聯署138人並非註冊建築師疑違例

反修例風波自去年6月開始，一群自稱建築、測量及建造業界人士曾於去年9月於《星島日報》發表聯署聲明，批評部分街頭非法暴力活動嚴重破壞社會正常秩序，又指引發不少年青人藐視法治，形容法治正面臨前所未有的衝擊。 不過，建築師註冊管理局昨日（19日）向會員發公開信，稱發現當中138名聯署者非註冊建築師，並曾三度去信《星島日報》索取發起人的聯絡方法，至今未獲回覆，本月已經就上述一事報案。

建築師註冊管理局昨日（19日）公開向會員發信，發現當中138名聯署者，根本並非註冊建築師。（網站截圖）

三度要求刊聯署報章提交廣告資料

建築師註冊管理局在公開信表示，針對當日的廣告，發現當中138名聯署者，根本並非註冊建築師，協會已尋求法律意見，相關情況有可能已違反法例第408章《建築師註冊條例》第31條。



信中又提及，協會已分別於去年10月25日、11月19日及今年1月2月日三度向《星島日報》發信，要求該報提供廣告發起人資料及聯絡方法，惟至今仍未獲回應。局方其後按法律建議，在本月8日和13日分別透過電郵和電子報案室報警。

翻查資料，星島日報9月30日內有一頁全面廣告，標題為「一群愛護香港的專業人士聲明」。（資料圖片）

翻查資料，《星島日報》9月30日內有一頁全面廣告，標題為「一群愛護香港的專業人士聲明」，內文提到聯署人士為一群香港建築、測量、規劃、園境及工程建造專業人士，批評部分街頭非法暴力活動嚴重破壞社會正常秩序，又指引發不少年青人藐視法治，形容法治正面臨前所未有的衝擊。聯署人士呼籲市民對任何暴力行為堅決說不，又指支持警隊嚴正執法。