踏入風季港鐵指屯馬線露天段或因天氣惡劣停　僅維持鑽石山至啟德

即將踏入風季，港鐵今日（21日）表示今年初投入服務的屯馬線一期，部份路段為露天路段，若因天氣惡劣需要暫停露天路段服務，列車將只能維持來回行走鑽石山站至啟德站，呼籲乘客留意颱風下的各項服務安排。

職員在風季來臨前確保港鐵車站配備的防洪板及沙包狀態良好。（港鐵提供）

港鐵表示，因應風季來臨前的準備，港鐵車站職員已進行演練提升應變能力，以迅速處理因惡劣天氣而引致的突發情況；亦加強檢查車站出入口的排水系統及附近渠道，確保可有效疏導雨水。港鐵網絡亦備妥防洪設備，包括超過100個水泵、3,700 塊防洪板及7,800個沙包等，可放置在車站出入口及站外升降機等位置，避免一旦出現豪雨，可能影響車站設施的正常運作。各車站亦均備乾糧和飲用水，以備不時之需。

此外，港鐵的基建維修團隊跟進鐵路露天路段沿綫合共逾三萬棵樹木的健康狀況，更新電子樹木資料庫以作適時跟進。在風季前，維修人員亦已特別加強檢查及修剪，減低樹木倒塌對鐵路服務造成影響。

港鐵車務總監李家潤表示，根據過往經驗，露天段服務仍有機會受到塌樹或雜物阻礙等影響，會安排超過230名維修人員於颱風期間在鐵路沿綫候命，並策略性地在關鍵地點配備更多維修設備；亦會在安全及可行情況下安排維修人員修復設施及清理雜物，若實際情況惡劣、不適合進行修復工作，令列車服務未能即時恢復，希望乘客明白和包容。