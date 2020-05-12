【沙中線】港鐵行政總裁金澤培表示歉意　表明將向禮頓追究損失

港鐵沙中線紅磡站工程2018年中被揭出剪短鋼筋醜聞，政府其後成立獨立調查委員會調查，最終報告今日（12日）終於出爐，批評港鐵及總承商禮頓，都需對各自的管理和監察系統出現「嚴重失誤」負責。 港鐵行政總裁金澤培會見傳媒時向公眾表示歉意，但指目前最重要是全力推展沙中線工程，認為做好建造及營運工作，就是對市民最大貢獻。對於會否有員工需為醜聞負責，他表示按一般原則程序，會視乎每件事的大小、後果，員工是否有盡責等因素處理，最極端情況下會解雇。 金澤培又稱，任何承建商包括禮頓，如未有跟從合約施工港鐵都會追究。不過對於日後的其他鐵路項目會否再委聘禮頓，他僅表示會按既定機制招標。

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金澤培表示，最終報告提到港鐵有管理不足問題，港鐵會盡快落實改善措施，委員會的部分建議已經推行，例如數碼化保存工程紀錄。他續指，沙中線通車前全面檢視各項設施，確保運作狀況良好。

至於為何有2%至3%的鋼筋被剪短後，卻仍然認為結構安全，金澤培指調查委員會已參考了多名專家意見，亦綜合過不同測試報告，以確認結構安全。他強調，現時最重要是盡快推展沙中線工程，認為做好建造及營運工作，就是對市民最大貢獻。

港鐵回應沙中線最終報告（歐嘉樂攝）

最終報告點名批評禮頓，金澤培表示，若發現有任何承建商沒有遵從合約工作，將根據相關合約條文作追究。不過紅磡站的「合適改善措施」，仍由禮頓負責實施。金解釋，因禮頓一直負責地盤工作，由其實施會最快速，但強調港鐵將嚴格監管和督促其工作。

未回應會否再向禮頓批合約

至於將來會否繼續讓禮頓負責鐵路工程，金澤培並未有正面回應，指港鐵有既定的機制，以及政府有發牌的機制來決定。

而港鐵是否有員工需為事件問責，金澤培強調會按照一般原則程序，視乎員工是否有做好相關工作，以及事件大小、後果，最極端情況下會解僱。