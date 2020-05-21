新冠肺炎｜單日增8宗確診個案創一個月來新高　涉2個家庭群組

新冠肺炎疫情未見緩和，本港今日（21日）新增8宗確診個案，全部由巴基斯坦輸入，累計確診及疑似個案達1,064宗。翻查資料，對上一次新增8宗或以上確診個案已是4月11日（單日新增11宗），今次單日新增個案數字是過去一個多月來新高。 新增個案中涉及兩個家庭群組，當中有一人返港前已發病。此外，早前確診的第1055及1056宗個案，其一名73歲親戚昨日亦發病，由火炭駿洋邨送至屯門醫院後確診。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，從巴基斯坦返港的過千人當中，有約20人確診，感染比率偏高但屬預期之內。她重申本港要維持現有檢疫安排，以免輸入個案傳入本地社區，引發第二波爆發。

一名73歲確診者昨日發病，由火炭駿洋邨送至屯門醫院後確診。（資料圖片）

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本港今日新增8宗輸入性確診個案，全部來自巴基斯坦，年齡介乎11至73歲，全部曾於潛伏期身處外地的，當中五人無病徵，兩人昨日才發病，一人在返港前、則上周六（16日）已發病。

新增個案中有三父子（第1057至1059個案）昨日（20日）由巴基斯坦經卡塔爾，乘坐QR818航班回港，56歲父親在一月底與子女到巴基斯坦探親，返港時沒有病徵，但入住檢疫中心後開始咳嗽，今日正式確診；其22歲兒子於5月16日時在巴基斯坦有頭痛，其後痊癒，返港入住檢疫中心後再有咳嗽，今日亦有喉嚨痛情況，有機會於5月16日在當地已發病。

31歲女子（第1060個案）與3名小孩於二月份到巴基斯坦，與同樣確診的兩母女（則第1061號個案的11歲女子及第1062號個案的37歲女子）是親戚關係，並在巴基斯坦見過面，沒有接觸過有病徵人士，她們亦於昨日乘坐QR818航班返港。

此外，有新增個案與早前確診個案有關。第1063宗個案是一名73歲女子，她是第1055宗個案的嫲嫲，而第1056宗個案是其媳婦，她昨日開始發燒、咳嗽及氣促，由火炭駿洋邨送至屯門醫院後確診。至於第1064宗個案的25歲男子，亦是昨日乘QR818班機回港，三月初獨自到巴基斯坦探親，獨自返港後並無病徵。

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有多名新增確診者同坐QR818航班回港，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，部分確診者因親戚關係而坐得較近，通常坐在附近數行座位，但指要視乎未來14日有否與確診者沒有關係、乘坐同一航班人士確診，才能判斷是否出現航班上傳播。

張竹君亦指，從巴基斯坦返港的過千人當中，有約20人確診，感染比率為百分之零點幾，數字偏高但屬預期之內。她重申本港要維持現有檢疫安排，以免輸入個案傳入本地社區，引發第二波爆發。