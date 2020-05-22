bless排毒果汁霉菌毒素超標可致胃腸不適嘔吐　食安中心指令下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（22日）公布，早前接獲一宗食物投訴，經檢測後發現bless本地生產的瓶裝果汁飲品「DR. DETOX - ORIGINAL」樣本受霉菌毒素「棒曲霉素」污染，檢出含量超出中心行動水平，中心正跟進事件。涉事零售點為彌敦道700號T.O.P 地下G04號舖。 食安中心發言人表示，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品，會使人出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

bless品牌270毫升瓶裝果汁飲品「DR. DETOX - ORIGINAL」。（Bless Cold Pressed Juice Facebook圖片）

食安中心發言人表示，正跟進一宗食物投訴，遂從彌敦道700號T.O.P 地下G04號舖，抽取bless品牌270毫升瓶裝果汁飲品「DR. DETOX - ORIGINAL」樣本進行檢測。該瓶果汁在香港原產，今年7月5日到期。結果顯示，樣本含十億分之六十三的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平十億分之五十，有關水平與食品法典委員會關於蘋果或蘋果汁內的棒曲霉素標準一樣。

涉事公司已按中心指令將所有批次的受影響產品停售及下架，並就受影響批次的產品展開回收。市民可於辦公時間致電該公司熱線2412 1008查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

棒曲霉素多存在腐爛蘋果及蘋果製品​

食安中心發言人表示，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。有報告指棒曲霉素會使人出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。中心會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。