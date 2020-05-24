港版國安法｜馬恩國形容立會是政治絆腳石　料中央出手不會成常態

香港各界撐國安立法聯合陣線發起街頭及網上簽名行動，支持中央計劃制訂港版國安法，團體今日（24日）舉行活動啟動禮。 出席撐場的香港法學交流基金會主席馬恩國認為，中央在回歸廿多年來首度出手直接頒布實施法律，是基於內外政治形勢，如外國勢力在港策動顏色革命、本土有政客欲推翻政權等，加上立法會在政治上屬拌腳石，馬認為出手屬特殊，相信日後中央再為港立法的機會不大。

上周五（22日）開幕的的十三屆全國人大第三次會議將審議《全國人民代表大會關於建 立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（ 草案 ）》，議程一出即引起各界關注，有意見認為中央此舉或損一國兩制。

山西省政協委員、大律師馬恩國認為，今次是中央自香港回歸多年以來首次出手、以直接頒布實施的方式立法，源於海外內的多項政治因素，如有外國勢力在港策動顏色革命、本土政客赤裸裸欲推翻政權、社會有反政府的暴力行為、中國在國際社會被美國針對等，形勢相對特殊。

他又指回歸多年來，本港一直未能就國家安全立法，形容立法會是政治絆腳石，「如果立法會唔係政治絆腳石，中央點會出手？」但他日後中央再為港立法的機會不大。

馬恩國相信，中央今次出手屬特殊，日後再為港立法的機會不大。（張浩維攝）

馬恩國：基本法無列明要諮詢立會

今次頒例與立會無關 就今次頒令的做法，特首林鄭月娥明確指出不會在港作公開諮詢。參考立法會網站的資訊概要，若中央按《基本法》附件三在港頒布法例，按基本法第18條規定需先徵詢港府的意見。資料列明，而若某項擬實施的全國性法律對香港有實質影響，當局會諮詢立法會相關事務委員會的意見，有意見認為今次擬頒港版國安法繞過立法會屬不妥。

馬恩國回應指，基本法第18條只規定中央需諮詢港府，至於諮詢立法會意見的條文並不在基本法內，他認為上述資訊只是政府與立法會之間的交流和協議，「法律就係法律」，兩者交流屬香港內部事務，今次中央直接頒布實施港版國安法，與立法會無關。

基本法委員會委員陳弘毅指「顛覆國家政權」一條或包含香港特區政府，馬恩國認為不宜過早揣測法例的條文，現時中央仍未開始擬定法例，這些憂慮是過早。他又指，一般法例不會列明高呼哪些口號、如要求某官員下台屬違法，細節上應交由法庭處理。