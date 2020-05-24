港版國安法｜恆指暴跌　麥美娟：按此指標張華峰應做特首炒高個市

中央政府日前宣布，將制訂「港版國安法」在港頒布實施，該議程甫出台即引起極大迥響，在股市影響尤其明顯，恆指於上周五（22日）暴瀉最多逾1,400點，收市報跌1,349點，錄五年來最大單日跌幅。 工聯會立法會議員麥美娟今日（24日）表示，去年受「黑暴」影響下，「股市都跌咗唔止千幾點」，又認為若將股市簡單地視作國安法對港影響的指標，金融服務界立法會議員張華峰應做特首「炒高個市」，她笑言「 咁就唔止國安法可以立，23條都可以立啦係咪呀？」她強調只要有穩健機制，即使有股災香港亦可以復甦。

香港各界撐國安立法聯合陣線發起街頭及網上簽名行動。（張浩維攝）

麥美娟出席香港各界撐國安立法聯合陣線的活動時提到，過去一年社會受示威、「黑暴」影響，不少打工仔女的飯碗被打破，認為本土恐佈主義有必要中止。

她主動提到中央公布將制訂國安法後，令港股翌日大跌的說法，她反駁指，「黑暴」出現期間，「股市都跌咗唔止千幾點」，又指出若簡單地以股市波動作為國安法的指標，另一議員張華峰應做特首「炒高個市」，她笑言：「 咁就唔止國安法可以立，23條都可以立啦係咪呀？」本港過往曾歷經數次股災，麥美娟相信只要有健全機制，不要再有外國黑手在港干預，香港經濟定必有能力復甦。

中央於5月21日晚上公布將審議有關港版國安法議程，翌日恆指最多跌1,401點，收市跌1,349點，跌幅達5.5%，為約5年以來最大單日跌幅。

建制派議員：國安法係唯一出路

香港各界撐國安立法聯合陣線的簽名行動獲多名建制派人士撐場，多人發言時對國安法難掩喜悅，何君堯形容國安法是「還港人一個支持」，又提到由2月至今獲逾200萬市民簽署支持就23條立法是「振奮人心」。

大律師馬恩國「感恩」中央下決心立法；張華峰坦言「好興奮」，感謝國家，又認為股市、樓市等影響屬短暫，前途一片光明；黃定光亦指「望穿秋水」終迎來國安法；何俊賢則稱，「國安法係目前可見嘅唯一出路」。

作為召集人之一的全國政協委員、民建聯主席李慧琼負責主持啟動禮，她在介紹陳克勤發言時一度將國安法說成「國歌法」，她其後受訪時認為，今次是中央的審慎決定，可堵塞現有的漏洞。