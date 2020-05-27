房委會承認居屋凱樂苑凱碧閣有3厘米裂縫　稱因泥土流失而非沉降

有傳媒報道揭發長沙灣居屋凱樂苑凱碧閣外牆出現深度近60厘米的裂縫，香港房屋委員會周二（26日）深夜發稿回應，承認該處有3厘米的裂縫，但指有關裂縫是由於結構樑底下有部分泥土流失，並非構築物的沉降幅度。 另外，房委會指，部分泥土流失亦造成地下供水管的閘閥室與外牆出現約1.7厘米的間隙。不過，房委會稱，這些裂紋並不影響樓宇的結構，也沒有構成危險。

凱樂苑住宅樓宇沉降累積最多2.5厘米

房委會表示，經其專業團隊實地視察和量度後，發現凱樂苑凱碧閣裂縫是由於結構樑底下有部分泥土流失，故出現約3厘米的裂縫，但這並非構築物的沉降幅度。另外，部分泥土流失亦做成地下供水管的閘閥室與外牆出現約1.7厘米的間隙。房委會亦發現傳媒報道指凱碧閣外牆與行人路之間的裂縫，應該是通向地下供水管的閘閥室，該會的調查顯示報道所指的數處裂縫是因為閘閥室底下的部分泥土流失，與沉降並無關連。

發言人表示，房委會一向十分注重公營房屋的建屋質素，在所有公營房屋的住宅樓宇（包括凱樂苑凱碧閣）在建築期間及竣工後，均會監測沉降至保養期完結。凱樂苑的住宅樓宇截至現時的沉降累積幅度為約0.3至2.5厘米，符合屋宇署的相關標準。樓宇的結構安全，亦不構成危險。



發言人稱，房委會於今年3月下旬透過初步目測發現，凱樂苑沿荔盈街的住宅樓宇以外的地面出現輕微不平的情況，以及凱樂苑的局部牆身和花槽等戶外設施位置出現裂紋。但這些裂紋並不影響樓宇的結構，也沒有構成危險。

發言人指，至於報道指鄰近公共屋邨海盈邨商場一樓平台出現沉降和地面不平的情況，房委會亦於今年三月下旬發現海盈邨的樓高一層的商舖與住宅大樓出現不平均的沉降，估計與荔盈街行人路面不平有關連。

發言人稱，房委會在海盈邨兩座公屋樓宇同樣設有沉降監測點。直至目前為止，兩座公屋樓宇的沉降累積幅度錄得約0.2至1.1厘米，符合屋宇署的相關標準。

發言人續指，亦留意到在荔盈街另一邊的一個私營發展地盤正在進行挖掘工程，而荔盈街兩旁的行人路亦出現類似不平的情況，已就上述情況轉介屋宇署跟進。

發言人表示，關於維修責任，一般來說，如發現是樓宇質量不符合建造合約要求，房委會承建商會跟進維修。但就今次個案，要待屋宇署完成相關的調查後，才能確定如何跟進維修責任。發言人強調，房委會會繼續密切監察凱樂苑和海盈邨的情況。