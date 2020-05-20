長沙灣凱樂苑市值地價近100億元　復建居屋後最高

長沙灣凱樂苑被譽為「居屋樓王」之一，運輸及房屋局局長陳帆今日（20日）書面回覆議員質詢透露，凱樂苑市值地價近100億元，是2014年復售居屋以來最高市值項目，而其發展成本約32億元。 至於綠置居項目，市值地價最高是長沙灣麗翠苑，總額約為85.7億元，項目發展成本約為22.4億元。

長沙灣凱樂苑市值地價總額達99.46億元。（資料圖片 / 羅國輝攝）

根據運輸及房屋局資料，在2014至2019年間，共有19個居屋屋苑已落成或即將落成，當中市值地價最高是可提供2522個單位的長沙灣凱樂苑，市值地價總額達99.46億元，平均每平方呎實用面積金額則為89.15億元。至於項目發展成本，凱樂苑達32.24億元。

其次為元朗屏欣苑及觀塘彩興苑，可供應2409個及1358個單位，市值地價分別達約45.64億元及42.41億元，與長沙灣凱樂苑相差近半，項目發展成本則分別為約26.87億元及16.10億元。至於市值地價最低是梅窩銀蔚苑，只值7400萬元。

至於自2016年推出的綠表置居計劃，長沙灣麗翠苑市值地價總額約為85.65億元，項目發展成本約為22.39億元。

立法會文件截圖

陳帆表示，房委會於1980年代起就資助出售房屋(包括居者有其屋計劃)向政府支付項目發展成本的35%，作為政府提供平整土地及基礎設施的成本；政府會向房委會就提供資助出售房屋的土地收取1000元象徵式地價。他稱，過去3年政府和房委會沒有就資助出售房屋的土地發展成本的釐定方式進行檢討，政府在資助出售房屋的土地發展已作出大量補貼，現時沒計劃就此展開檢討。