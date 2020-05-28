新冠肺炎｜66歲女子3月底於西班牙確診　周三抵港再對病毒呈陽性

衞生防護中心公布，本港今日（28日）無新增新型冠狀病毒肺炎個案，連續14日錄零本地感染，個案總數維持在1,067宗（包括一宗疑似）。 中心透露正調查一宗海外個案，一名曾到訪西班牙及英國的66歲女病人，報稱3月26日於西班牙曾發病，曾於3月28日確診新型肺炎，她昨日（27日）從英國抵港時獲送院治理，其呼吸道樣本對新冠病毒呈陽性反應，病人現於瑪嘉烈醫院留醫，情況穩定，港府向西班牙當局取得病人資料。據了解，該病人於西班牙確診之後住院數天，於4月中曾接受病毒檢測，結果呈陰性。 醫院管理局透露，最新再增一名患者康復出院，累計1,035人已出院。

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海外確診女病人留西班牙及英國近兩個月

衞生防護中心公布正調查一宗海外個案，女患者66歲，曾於3月2日至5月20日到西班牙，另於5月20日至26日到英國。病人從倫敦到阿姆斯特丹轉機，乘坐荷蘭皇家航空KL887（經濟艙）於5月27日抵港。

中心引述病人提供的資料稱，病人於3月26日曾出現乏力及失去嗅覺和味覺，於3月28日在西班牙接受病毒檢測，結果對新冠病毒呈陽性反應。據了解，病人於3月28日至4月1日入住當地醫院，出院後留家，於4月16日再做病毒檢測時結果呈陰性。

中心表示，女病人昨日抵港後直接由香港國際機場送往北大嶼山醫院，再轉往瑪嘉烈醫院入院接受治理，其呼吸道樣本證實再對新冠病毒呈陽性反應，病人目前情況穩定。中心正與西班牙衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

28病人仍留醫 75歲老婦情況危殆

醫院管理局發言人指，過去24小時再增一名患者（第142宗）康復出院，累計1,035人已出院，目前仍有28名確診病人分別於七間醫院留醫，其中第595宗個案、曾用人工心肺機的75歲女病人情況仍然危殆，其餘27人情況穩定。

醫管局又稱，公立醫院目前啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床。