新冠肺炎｜新增一宗24歲男美國返港確診　首次由富豪東方酒店送院

本港今日（27日）新增一名由外地傳入的新型冠狀病毒個案，並為首名抵港人士於富豪東方酒店送院留醫，現入住伊利沙伯醫院接受治療。 衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，新增一宗冠狀病毒病確診個案，確診者為一名24歲男子，潛伏期在美國留學，曾出現流鼻水病徵，於4月10日發病，他於昨日（26日）由美國返港，並於富豪東方酒店等候深喉唾液檢測結果，並無密切接觸者。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

今日（27日）本港新增一名由外地傳入本港的新型冠狀病毒個案，並為首個由富豪東方酒店送院留醫的個案。（資料圖片/張浩維攝）

現時本港個案累計1067宗新型肺炎個案，當中包括1066宗確診個案和一宗疑似個案。衞生署又提到，由於路面情況有異，今日為首次出現確診個案期間，衞生署以新聞稿件公布消息，並未有召開例行記者會。

衞生防護中心發言人表示，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

此外，中心亦強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，若市民出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

24歲男確診者於昨日（26日）由美國當地返港，並於富豪東方酒店接受隔離。（資料圖片/張浩維攝）