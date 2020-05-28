新冠肺炎・5.28｜連續14日無本地感染個案　新增一宗海外個案

新冠肺炎疫情緩和，惟仍有輸入個案，累計增至1,067宗，不過連續13天無本地感染個案。衞生署衞生防護中心今日公布，未有新增個案，即連續無本地感染個案增至14日。 繼昨日（27日）新增一宗美國輸入個案，據了解昨晚再增一宗初步確診個案，66歲女患者由倫敦返港時有乾咳，送院檢測後確診，她在西班牙時已確診新冠肺炎，留院數日後檢測呈陰性才往英國。衞生防護中心今日確診有關個案，患者昨日乘搭荷蘭皇家航空KL887（經濟艙）抵港，正於瑪嘉烈醫院入院接受治理，列作海外個案。

【22:28】本港的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，由15日至今日（28日）已連續14天未有本地感染個案。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，若6月4日前都再無本地感染個案，當日八人限聚令屆滿後可直接取消。他強調，戴口罩和注意手部衛生，比起限制人群聚集更為重要。

新冠肺炎｜6月4日前無本地感染 許樹昌倡取消限聚令 而非只放寬

許樹昌提到，限聚令的限期現定6月4日，認為疫情受控下，可逐步回復正常生活，放寬限制及取消限聚令。（資料圖片/盧翊銘攝）

【20:00】本港新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，香港醫學會會長何仲平今日（28日）聯同四名醫生召開記者會，呼籲市民切勿鬆懈，繼續保持個人衛生及戴口罩。會上有醫生指出，香港仍面對續有輸人個案及可能存有隱形傳播鏈兩大風險，疫情仍未過去。

西醫工會會長楊超發稱，疫症爆發期間本港沒有上呼吸道感染的病人，但近日多了市民不戴口罩，上呼吸道感染的病人即回升，佔全部病人三至四成。

新冠肺炎｜醫學界警告疫情未完 拒戴口罩增 上呼吸道感染趨升

香港醫學會會長何仲平(中)聯同四名醫生召開記者會，呼籲市民切勿鬆懈，繼續保持個人衛生及戴口罩。（李恩慈攝）

【16:25】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名病人出院（個案編號︰142），至今共有1,035名確診及疑似病人康復出院。現時仍有28名確診病人分別於七間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘27人情況穩定。

【16:20】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計維持1,067宗。不過，中心收到一宗海外個案，患者在外地已確診，因此不列作輸入個案，所以本地個案總數不變。

該海外個案為一名66歲女病人，她於3月28日在西班牙接受測試並確診。他在3月2日至5月20日到西班牙及於5月20日至26日到英國，其後從倫敦到阿姆斯特丹轉機，乘坐荷蘭皇家航空KL887（經濟艙）於昨日（27日)抵港，後直接由香港國際機場送往北大嶼山醫院，其後轉往瑪嘉烈醫院入院接受治理，其呼吸道樣本證實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陽性反應，目前情況穩定。

新冠肺炎｜66歲女子3月底於西班牙確診 周三抵港再對病毒呈陽性

【14:16】據了解，今日無新增新型肺炎個案，連續兩周零本地感染，衞生防護中心不舉行記者會。

消息指，昨日有一名早前於西班牙已確診的病人回港，對新冠病毒呈初步陽性，惟不會列作本港的確診個案。

【08:00】截至周四（28日）上午8時，全國確診病例84,546宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例6宗，治癒病例79,785宗，累計境外輸入1,732宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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