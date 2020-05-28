新冠肺炎｜6月4日前無本地感染　許樹昌倡取消限聚令　而非只放寬

本港的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，由15日至今日（28日）已連續14天未有本地感染個案。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，若6月4日前都再無本地感染個案，當日八人限聚令屆滿後可直接取消。他強調，戴口罩和注意手部衛生，比起限制人群聚集更為重要。 另外，本港與內地口岸的強制檢疫安排至6月7日屆滿。許樹昌認為，重開口岸的前提是兩地疫情穩定，若內地某省市出現輸入個案，都不需太擔心；但若某省市有少量不明源頭的本地個案，甚或有社區傳播出現，就較為危險。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

+ 5 + 4 + 3

卡拉OK、浴限及派對房間明日（29日）起可恢復營業，而限聚令將在6月4日屆滿。特首林鄭月娥早前指，政府會積極考慮逐步放寬就群組聚集的限制，例如調節群組聚集人數的上限或增加獲豁免的群組聚集。

許樹昌認為，若由今天起至6月4日都再無本地感染，限聚令就可以取消。被問到限聚令應放寬或取消時，他指如果連續數周都沒有本地感染及社區傳播，戴口罩及注意手部衛生，比起限制人群聚集更為重要，他強調市民應在公共交通工具、人多擠迫地點戴口罩。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

本港與內地口岸的強制檢疫安排（即《預防及控制疾病條例》第599C章）將於6月7日屆滿。許樹昌認為，重開口岸的前提是兩地疫情穩定。

若內地某省市突然出現本地個案時，需要即時終止與該省市的往來嗎？許樹昌稱，若內地某省市出現輸入個案，都不需太擔心，除非輸入個案引發大型社區傳播；但若某省市有少量不明源頭的本地個案，甚或有社區傳播出現，就較為危險及令人擔心。