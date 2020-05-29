梁定邦再獲任監警會主席　續任僅一年至明年5月底

港府今日宣布，再度委任獨立監察警方處理投訴委員會現任主席及四位成員。主席梁定邦任期企延長一年至明年5月31日，另外4名成員陳錦榮、鄺永銓、陳黃麗娟及王家揚任期至2022年5月31日。保安局局長李家超表示，感謝梁定邦在考慮到個人情況後，接受再度委任。

+ 5 + 4 + 3

監警會主席梁定邦獲再度委任為主席，任期至明年5月31日。（資料圖片／盧翊銘攝）

4委員獲續任兩年至2022年

行政長官根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》（第604章）第5條作出任命，梁定邦獲再度委任為主席，任期由今年6月1日至2021年5月31日；而陳錦榮、鄺永銓、陳黃麗娟及王家揚再度獲委任為成員，任期由今年6月1日至2022年5月31日。

保安局局長李家超表示，社會情況複雜多變，帶來很多新挑戰，監警會的工作殊不容易，「我感謝梁定邦主席過去兩年致力監警會的工作，並在考慮到個人情況後，接受再度委任至明年5月底。」

李家超又表示，政府十分感謝監警會為確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度作出的寶貴貢獻。政府會繼續全力支持監警會履行其法定監察職能，維護一個公平公正的投訴警察制度。

對於7.21事件官黑勾結指控，梁定邦表示是否勾結要看前文後理，單憑拍肩舉動難作判斷。（羅君豪攝）

監警會根據《監警會條例》成立，該會為獨立法定組織，負責監察和覆檢投訴警隊成員個案的調查工作。《監警會條例》對監警會的職能和權力，以及兩層投訴警察制度賦予法定基礎。警方亦必須根據條例履行其法定責任，遵從監警會提出的要求。監警會現時有一名主席、三名副主席及22名非官方成員。