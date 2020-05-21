監警會報告．專訪｜梁定邦︰可探討增調查權　質疑英專家另研報告

監警會上周五發表反修例報告，報告多次提到監警會沒有主動調查權力，主席梁定邦接受《香港01》專訪時重申，監警會並非法執法機構，報告旨在帶出事實。對於是否需要擴大監警會調查權力以符合公眾期望，梁認為可以探討，「都差唔多時候喇，我好鼓勵大家去討論，但調查權去到幾遠？有咩權力？仲係言之過早。」 曾點評監警會「權力及獨立調查能力不足」、已退出其國際專家小組的英國學者Clifford Stott日前表示，希望在6月9日反修例事件一周年之前，發表一份自行分析報告。梁定邦質疑對方來港僅4天，「有咩資料喺手？」形容監警會報告經得考驗，「每句說話都可以自圓其說」。 （專訪三之二）

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監警會報告．專訪｜梁定邦倡「對話」找癥結 籲有能之士率領

監警會主席梁定邦認為，現階段可探討增加監警會的調查權。（盧翊銘攝）

專家只來港4日，佢有咩資料喺手？如果有兩份，又如何？到時大家評論囉。 監警會主席梁定邦

對於監警會一直被詬病無調查權，梁定邦表示，即使有調查權，都不敢講報告會否有不一樣，要視乎權力範疇，但認同是時候討論應否增設調查權，包括考慮公眾期望、調查權去到幾盡、需要的資源及人手等，涉及修改會方法定權力，須經修例，認為目前言之尚早，「要先考慮清楚」。

至於公眾對監警會的信任，「信唔信任我左右唔到，用最嚴格標準去做。」

監警會其中一位專家Clifford Stott教授指，監警會調查權力不足，須由獨立機關深入調查。（Clifford Stott twitter 頭像截圖）

指外國專家只來港4日：佢有咩資料喺手？​

對於英國學者Clifford Stott日前表示，希望在6月9日反修例事件一周年之前，發表一份自行分析報告。被問到屆時兩份報告並存，會否動搖公眾對監警會報告信心？梁質疑說：「專家只來港4日，佢有咩資料喺手？如果有兩份，又如何？到時大家評論囉。」梁又表示，「啲人話公道自在人心，我就唔需要講，呢份報告可以自圓其說，每句說話都可以支持，任何人都可以寫報告，但佢有咩支持？」

▼中大衝突▼

指中大理大衝突只有一兩宗投訴

今次報告涵蓋6個特定日子，包括「6.9」、「6.12」、「7.1」、「7.21」、「8.11」和「8.31」，惟此後仍有不少大型公眾活動，未來會否再有專題報告？梁定邦指，會持續檢視，「將大場面寫出嚟比較好有作用，可以向警務處長提岀52個建議。」會方將監察落實建議情況。

但就此後發生的中大及理大示威衝突，梁指由於暫時只有一、兩宗投訴相關事件，未有足夠理由作深入調查，目前仍未有打算再出報告，但強調會繼續檢視投訴。

▼11.18理大圍城戰▼