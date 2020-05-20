監警會報告．專訪｜梁定邦否認「撐警」　不評是否「香港的真相」

監警會上周五（5月15日）公布反修例報告，引起各界爭議，質疑報告偏袒警方，被謔稱為「撐警會」。主席梁定邦接受《香港01》專訪，強調報告無任何前設，「我們無意圖去撐警不撐警，只是將事實講出來。」 對於報告在沒有調查權下為焦點事件給予結論，如指7.21事件湧現的「警黑勾結」指控屬「揣測」等，梁定邦解釋，他們無下實質判斷，只是指出看不到相關網上言論有任何確實證據。對於報告與公眾期望有落差，他認為「坊間期盼左右唔到， 好多人唔明我們法律框架同職責。」 至於報告是否代表「香港的真相」，他不作評價，「（報告）有幾接近真相? 我回答唔到，真相要有既定立場, 先可以量度到咩叫接近，我無終點。」 （專訪三之一）

監警會主席梁定邦強調，監警會不是以「撐警」為目標，反修例審視報告旨在捕捉事實。（盧翊銘攝）

對於外界主要批評之一，監警會沒有主動調查權，卻為焦點爭議下結論，如指出7.21事件中沒有「警黑勾結」，梁定邦重申監警會並非調查機構，沒有下判斷，只是表達從網絡言論「睇唔到有確實證據」。他主動提到有警員搭白衣人膊頭，經審視相片及影片後，「警方係推返佢哋（白衣人）返去，只係呢樣嘢係不能證實係有勾結。」他續說：「誰指責應誰指證，佢哋不單沒有指證，更以揣測方法變成現實，係唔公道。」

指網民曾稱7.21「癱瘓999」

報告描述7.21事件的另一項爭議之一，指監警會觀察到，有網民呼籲「致電999以癱瘓系統運作」，認為是「不負責任且極具破壞力」。梁定邦回應指，癱瘓說法來自警方，而當晚999系統的確癱瘓了，屬事實陳述，無評論是否「刻意癱瘓」，強調無意渲染，並指相關建議都是要求警方改善系統負荷問題，及檢視如何處理大量來電。被問到是否指人們解讀報告有誤差，他指「不敢講係誤差。」

▼7.21元朗黑夜▼

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坦言描寫警開槍「克制」屬主觀用詞

另外，警方在反修例示威期間共發射19次實彈，梁定邦表示監警會有審視警方每一份開槍報告，並已作出建議，「例如向天開槍，需要更嚴格準則，因為跌返落嚟可能有危險」。對於警方使用槍械方面，梁指出，監警會並沒有使用如「克制」等主觀用字。當記者直接引述報告第二冊第六章曾陳述「據觀察，在整個大型公眾活動活動中，警務人員在槍械使用方面保持克制」，梁坦言：「我自己就唔會咁講，如果我自己寫，就會寫係『合符標準』。」他指，如日後再檢視開槍事件，會考慮找第三方目擊者提供資料。

「好多人唔明我哋職責」

梁定邦強調，監警會不是以「撐警」為目標，反修例審視報告旨在捕捉事實，如有任何其他目標並不符合法律。對於批評聲浪，梁定邦歸因於外界誤解他們工作範圍，「坊間期盼左右唔到，好多人唔明我哋法律框架同職責, 以為警做乜都監察。」他續指，會方只能審視投訴，確保公平公正，無其他職能，承認職能比較狹窄，今次從宏觀角度研究是前所未有。

報告出爐後，特首林鄭月娥用作「香港的真相」。梁定邦不評價，指是個人看法。那他又認為報告有多接近真相呢？他指，「我回答唔到，真相要有既定立場，先可以量度到咩叫接近，我無終點，講唔到你聽。審視事實係用最嚴格方法考驗，未必百分百絕對，只是用資料推斷呢個事實係咪存在，用法律考驗方式，目標喺大海裏面咁多事實撈出嚟，作出考驗。」