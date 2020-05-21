監警會報告．專訪｜梁定邦倡「對話」找癥結　籲有能之士率領

監警會就反修例事件衍生的大型公眾活動審視工作目前告一段落，特首林鄭月娥表明，不會成立獨立調查委員會，但正籌備「獨立檢討委員會」。監警會主席梁定邦接受專訪時表示，「獨立委員會都未必可以解決到問題，香港嘅問題好複雜。」但認為為了「對話」，是好值得做、應該即刻做，「唔知道問題癥結，又點解決？」他相信最緊張氣氛已過去，料有能之士願挺身解困。 （專訪三之三）

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特首林鄭月娥表明，不會成立獨立調查委員會，但正籌備「獨立檢討委員會」，梁定邦認為，為了「對話」，是好值得做，以找出問題癥結。（盧翊銘攝）

被問到特首堅拒設「獨立調查委員會」，即將示威者的「五大訴求」之一完全落閘，現今局面有何出路。梁定邦表示，他讀理科出身，亦是律師，相信解決問題前要先知道起源。

他透露，在向特首呈交報告時，亦有問同樣問題，當時已獲告知政府正籌備「獨立檢討委員會」，由學者研究及臚列問題，他不知道人選及做法。但為了「對話」，他認為是好值得做、應該即刻做。

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「獨立調查委員會」還是「獨立檢討委員會」都需要民眾對政府有信任，梁定邦直言，從民調上可見「都唔係幾好，呢方面政府要努力啦。」

他認為要雙方須平心靜氣，「相信群眾都要努力，唔可以一方面成日走去鬧政府，自己都要有啲責任，我都係其中一員啦，我都覺得自己有啲責任去了解責任，每個人要盡一點力。」

他續呼籲「唔好再用暴力，暴力解決唔到問題」，促用和平方式表達訴求。

在反修例風波下率領監警會進行審視報告，梁定邦形容，工作量大增，幾個月以來都無空閒處理個人業務，直言是他答應出任監警會主席時無料想過，今次報告亦是前所未有，但認為「能夠在歷史時刻盡一點力，是一種光榮」。

不過報告飽受爭議，對於是否公允、有多接近真相等，他指留待公眾評價。但這份逾千頁報告無論如何將成歷史印記，他拒絕為報告評分, 他指「最主要能不能經起考驗」，重申已盡所能。

監警會報告發表後引起爭議，對於是否公允、有多接近真相等，梁定邦指留待公眾評價。（盧翊銘攝）