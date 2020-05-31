晨光萬事屋申成立公司　公司註冊處引訪問、社交媒體內容要求解釋

反修例示威浪潮持續未完全平息，亦有人提出「黃色經濟圈」概念，透過消費等經濟方式，支持「同路人」。專門為示威者提供工作配對的網店「晨光萬事屋」，於3月底時向公司註冊處申請成立公司，不過近日處方回信時，引用該店的訪問及社交媒體內容，要求解釋何為「黃色經濟圈」、「手足」、「獨派」等字眼。 店舖負責人R先生表示，信件內容猶如選舉中選舉主任擬「DQ」候選人時所發的信，認為申請註冊公司已引入政治審查。 公司註冊處回覆查詢時指出，所有成立公司的申請都是按照《公司條例》處理，只可為合法目的而組成，如有需要會要求申請人提供有關業務及活動性質的資料，以決定是否符合《公司條例》中的要求。發言人又指，不會就個别個案作出評論。

反修例示威下，大量「黃店」出現。（資料圖片）

「晨光萬事屋」於Facebook發帖指，早於3月底便申請成立公司，前天（29日）收到公司註冊處回信，內容列出該店的社交媒體及訪問內容，要求解釋「手足」、「以黃行先」、「獨派」、「黃色經濟圈」、「抗戰」、「暴政最後都會倒台」、「革命」等字眼。處方於信中提到，在考慮註冊公司時，會考慮是否合符《公司條例》第67及100條。翻查資料，前者提到「公司只可為合法目的而組成」；後者則規定公司的名字，不可使用「令人反感或因其他原因屬違反公眾利益的名稱」，以及「由該公司使用即會構成刑事罪行的名稱」。

「晨光萬事屋」的業務主要為示威者配對職業，並提供職業培訓。負責人R先生向《香港01》表示，3月底經秘書公司協助申請公司，之後公司註冊處曾2、3度追問詳情，例如詢問公司業務，是否與Facebook上的「晨光萬事屋」相同。他引述秘書公司稱，情況並不尋常，甚少會接二連三追問。

根據晨光萬事屋Facebook，其業務主要為示威者配對工作。（晨光萬事屋Facebook）

R先生認為，前天所收的信件，內容猶如立法會選舉時，選舉主任在「DQ」候選人前所發的信件，同樣問及政治立場。他認為，政府忌諱「黃色經濟圈」、「港獨」等概念，審查公司政治理念，擔心形成白色恐怖，「已經開咗公司嘅，係咪都要審查、要DQ？」

對於之後如何處理，R先生表示，相信最終都不會獲批成立公司，例如本土民主前線前發言人梁天琦都曾向選舉主任表示不支持港獨，但最終都不獲接納。不過他亦稱，即使不開設公司，其配對服務也不會大受影響，只是無法承接需公司名義的工作。

大律師陸偉雄表示，撇除政治而言，公司註冊處確有監測把關的權力，即使該公司未從事非法業務，但亦可拒絕其申請。他舉例指，該處過往會拒絕三合會成立公司，因可能從事犯罪活動；亦例如入境處處長，有絕對決定權，拒絕一些他認為不合適的人士入境。他指，公司註冊處處長也有相類似權力，未必需申請人或公司干犯罪行後才禁止註冊公司。

陸偉雄表示，若從政治角度出發，可能處方認為公司從事涉「非法集結」等行為。他續稱，現時該處仍未拒絕申請，認為「晨光萬事屋」應嘗試提供更多資料，證明不會從事非法業務。

公司註冊處回覆查詢時指出，所有成立公司的申請都是按照《公司條例》的條文處理。根據《公司條例》第67(2)條，「公司只可為合法目的而組成」。發言人指，公司註冊處會審批公司名稱，亦會審閱公司的章程細則中所述的宗旨，法團成立表格中所填報有關公司的詳情及陳述(包括註冊辦事處地址、股本、股份持有情況等等) 是否符合《公司條例》的要求。如有需要會要求申請人提供有關公司擬進行的業務及活動性質的資料，以決定公司是否符合《公司條例》中有關成立公司的要求。發言人重申，不會就個别個案作出評論。

