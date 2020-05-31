六四31｜支聯會料六四集會或被禁　籲市民準備各區燭光悼念

今年是六四事件31週年，支聯會向警方申請6月4日當晚繼續在維園舉行燭光晚會，至今未獲發不反對通知書。支聯會主席李卓人今日（31日）下午呼籲市民，六四當晚自行參與「遍地開花」式集會，在各區自行燃點燭光悼念。 李卓人表示，六四當晚支聯會將繼續在維園舉辦燭光晚會，屆時維園內將按防疫要求，安排每8人一組，每組之間保持1.5米距離。他強調，暫認為警方未必批准集會舉行，一旦警方決定禁止，希望市民堅持，參與「遍地開花」式集會。

李卓人指，六四當晚會在晚上8時點起燭光，8時09分默哀，而8時至8時半將舉行線上集會。（盧翊銘攝）

籲全球晚上8時燭光默哀 相片上載網上 hashtag「 #6431truth」

李卓人下午在街站指，六四當晚集會在晚上8時點起燭光，8時09分默哀，而8時至8時半將舉行線上集會。他呼籲大家，不論身在何地都可參與集會，支聯會亦會在各區擺放街站，派發蠟燭，7時會由銅鑼灣進入維園，點起悼念燭光。支聯會亦呼籲全球在當地晚上8時點起燭光默哀，並將有關相片上載至網上，並以hashtag（網上標籤）寫上「 #6431truth」。

李卓人強調，警方目前仍未表示禁止集會，但認為從警方態度看來，他對順利舉行集會的機會並不樂觀，不過一旦取得不反對通知書，一定會如期舉行晚會。他指，如果警方決定禁制晚會，希望市民可「遍地開花」式在各區參與集會，「6月4日香港人一起繼續燭光運動，譴責屠城，悼念亡魂，結束一黨專政，建設民主中國」。

網上集會預算僅半小時 部分悼念程序從簡

對於「限聚令」在6月4日當日仍然生效，李卓人指，無人知道警方當日會如何處理，他則認為警方不出動是「最安全」，稱警民衝突是由「警暴」所製造。李卓人強調，過去30年市民參與六四集會都只是希望透過燭光表達哀思，及表達對中國民主的期盼，支聯會作為「同行者」亦無法保障市民的任何事。

防疫安排方面，李卓人表示，支聯會一直接受集會上保持足夠社交距離，會按其一直倡議，晚會時讓每8人分為一組，每組之間相隔1.5米距離。而網上集會的內容，李卓人解釋，由於時間只有半小時，將包括部分以往的內容，例如「天安門母親」的發言、大會宣言、民運歌曲等，集會以悼念為主。

支聯會將於各區擺放街站，派發蠟燭。(盧翊銘攝)

「結束一黨專政」違港版國安法？ 李：無人知未來會變成怎樣

人大常委會已獲授權就「港版國安法」立法，有人擔心支聯會叫「結束一黨專政」的口號有否問題。李卓人回應稱，「結束一黨專政」過去一直都是六四集會的口號，過去一直無問題，但他相信中共或會按其政治需要調整規則，沒有人知道未來會變成怎樣。他又質疑，律政司司長鄭若驊對「港版國安法」的內容根本一無所知，認為她所作的保證並無意義，最重要是香港人堅持自己的權利。他又批評，現時國安法仍未通過，維園內的六四集會已有機會被「限聚令」的名義所阻止，他不知道國安法通過後情況如何，但支聯會不會退縮，每年會繼續堅持舉行六四燭光集會。