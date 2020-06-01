首置盤｜安達臣道項目八折基於居屋封頂折扣率　5年禁售期不變　

本港現時共有兩個港人「首置上車盤」項目，當中包括市建局「煥然懿居」，以及觀塘安達臣道項目，其中「煥然懿居」已開始收樓；而觀塘安達臣道地皮早前則被長實投得。 立法會房屋事務委員會今日（1日）開會討論首置盤安排，運房局副秘書長、房屋署副署長張趙凱渝指，由於安達臣道項目要建樓再出售，料需時約數年，故暫未能預測日後的居屋折售率，加上居屋定價不能高於七折，故直接以此折扣率上調10%後，決定日後「首置上車盤」的單位以市價八折出售。

立法會房屋事務委員會今日開會，討論首置盤安排。（張浩維攝）

觀塘安達臣道的首置盤地皮，是第二個港人首次置業先導項目，早前由長實投得。賣地條款要求發展商要撥出1,000個單位作「首置」單位，而「首置」單位亦要以市價八折發售。

會上多名議員關注八折的定價標準，亦有人質疑為何首個首盤項目「煥然懿居」僅以六二折發售，但安達臣項目卻要八折。

被問及首置盤的定價機制時，張趙凱渝回應指，首置盤的定位是居屋之上，當年「煥然懿居」的定價參考了同期的新居屋，當時居屋以五二折發售，故將「煥然懿居」的折扣率按此上調10%，因此以市價六二折出售。

相反，她稱現時安達臣道項目要建樓再出售，料需時約數年，故暫未能預測日後同期發售的居屋折售率，由於居屋定價不能高於七折，故按此上調10%後，有關的「首置」單位定於以八折出售。

會上多名議員關注八折的定價標準，亦有人質疑為何首個首盤項目「煥然懿居」僅以六二折發售，但安達臣項目卻要八折。（資料圖片／羅君豪攝）

希望轉讓限制維持五年

此外，現時兩個的首置盤項目中，均要求買家首五年不可出售或出租單位，有多名議員關注首置盤的轉讓限制，擔心限制時間太短，最終令單位變成炒賣工具。

張趙凱渝說，現時「首置」單位無二手市場，不似居屋設未補價二手市場，若要求買家十年不能轉讓，她擔心措施「太辣」，又指現時仍希望將轉讓限制維持五年，但未來仍能探討其他方案。

對於「煥然懿居」的管理費被指過高，她說，政府無特別要求如何釐定兩個項目的管理費。