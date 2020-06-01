新冠肺炎｜確診男救護暫住顯田村朋友中　救護車傍晚村口載走一女

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（1日）新增三宗個案，均與昨日確診的瀝源邨34歲女患者有關，其中一名是於上月底將她送院的27歲男救護員。他於同日晚上曾到又一城吃晚餐，並於友人顯田村住所留宿。 記者今日下午到顯田村視察，一名女子被救護人員接走。另外 ，有居民慨嘆疫情反覆，「望雨後有彩虹，唔好諗到咁灰，希望捱得過啦」；亦有附近居民對醫護染疫感到難過。

下午6時許，一名女子帶一個行行李篋步出顯田村，由穿著防護裝備的救護員接走。（黃詠榆攝）

診男救護現於威爾斯親王醫院留醫，在上周六（５月30日）早上處理第1084宗個案，即居於瀝源邨、34歲女患者求助，接觸患者期間只有戴外科口罩、眼罩和手套，但沒戴N95呼吸器及穿着保護衣。同晚他與女朋友到又一城「牛角」晚餐，因擔心受感染未有回家過夜，而是到了朋友於大圍顯田村的住所留宿。

記者今日下午到顯田村附近視察，邨內有藥房、餐廳、畫室等，鄰近便是顯徑邨，亦有不少人在球場打籃球。在下午6時許，一輛救護車抵達，一名女子帶備一個篋登上，期間救護員均有穿着防護裝備，有戴N95呼吸器。

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村內商戶希望雨後有彩虹

顯田村居民梁太在村內開設餐廳多年，經記者告知，方知道有最新確診個案。她表示，近日生意很差，5月生意額大跌三分一，「如果搞到咁樣，真係就快做都唔洗做」，擔心街坊不敢外出食飯。不過，她指村民自律，大多有佩戴口罩，故不太擔心有爆發危機，疫情反覆，她慨嘆「希望雨後有彩虹，唔好諗到咁灰，希望捱得過啦。」

居於附近公屋顯徑邨的居民Hannah則表示，不太擔心，「你都唔知身邊邊一個係帶菌者，擔心都無用，無理由搬走㗎嘛！」她相信只要戴好口罩，做足清潔措施便可。她認為港人防疫意識有所鬆懈，「比緊張時期多咗人唔戴口罩。」

對於有救護人員因照顧病患染疫，她坦言感到難受，「咁危險嘅工作，佢哋肩負喺度，如果佢哋中咗招，當然感到唔係咁開心。」

打波學生：不想再度因疫情停課

居於附近的高中生陳同學來到顯田附近打籃球，得知有人確診後，明言有少許擔心。他又認為，疫情反覆，但整體上多人戴口罩，相信爆發風險相對小。上月下旬才開始復課，又再現本地確診個案，不想再度因疫情停課，「始終等咗好耐先有得返學。」