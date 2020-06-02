新冠肺炎｜確診救護員同日接兩宗召喚　8名救護須隔離1人有病徵

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田救護站一名27歲男救護員於周六（30日）在送院工作上接觸過一名及後證實確診患者，即瀝源邨34歲女患者，他於周一（1日）亦確診，同車的另外兩名救護人員的病毒測試結果呈陰性，要接受檢疫觀察。 消防處表示，該3名救護員處理完該宗病人後，至傍晚下班時，曾處理另外兩名緊急救護召喚病者。而當中確診的救護員於周五（29日）曾處理一名及後確診的外遊人士。 另有6名救護人員被定義為密切接觸者，其中1人因出現病徵而被送院接受治理及進行病毒測試，其餘5人現正等候安排到檢疫中心。 就確診救護員處理女患者個案中裝備不足，處方指現場裝備中有N95口罩，「唯因當時病人情況危急」，救護人員沒有穿戴完整個人防護裝備。

消防處周二凌晨承認，接載34歲女患者的救護車人員，於處理完有關病人至傍晚下班時，曾處理另外兩名緊急救護召喚病者。 （歐陽德浩攝）

下班前另處理2宗緊急召喚

消防處表示，於5月30日上午約8時19分，接獲一宗在瀝源邨祿泉樓的緊急救護服務召喚，並調派隸屬沙田救護站的救護車到場處理。救護人員把一名女病人送往沙田威爾斯親王醫院後，已即時回局將救護車及所有裝備進行消毒。

處方指救護人員於處理該宗救護服務的過程中，並不知悉病人與疫情有關，全程均穿戴外科口罩、眼罩及手套。該輛救護車的人員至傍晚下班時，曾處理另外兩名緊急救護召喚病者。

確診救護員上周五曾戴N95口罩處理其後確診返港人士

除上述個案外，該名確診救護員亦曾於上周五（5月29日）在穿着個人防護裝備下包括N95口罩，處理過一名由巴基斯坦回港其後被確診的居民。他自上周六（5月30日）晚上於沙田救護站下班後，並沒有再值勤。

兩呈陰性救護人員接受檢疫

處方表示，於本周日（5月31日）得悉女病人為確診患者後，已即時安排負責個案的三名救護人員到威爾斯親王醫院接受檢查及進行病毒測試，當中一人確診染病及留院接受治療，另外兩名救護人員的病毒測試結果呈陰性，現正在八鄉少年警訊中心接受檢疫觀察。

處方表示，已於沙田救護站將站內設施及確診隊員曾接觸過的工具和救護車進行徹底消毒，及已提醒所有駐守該處的人員必須加倍注意個人衞生以及執行有關感染預防措施。

另6救護員界定為密切接觸者要檢疫

處方表示，已將曾由該確診救護人員所處理的病人名單，及該人員曾接觸的救護人員名單，交予衞生防護中心作跟進。經衞生防護中心詳細審視後，相信大部分站內的救護人員並不會被界定為密切接觸者，但他們仍可能需按衞生防護中心的指示進行醫學監察。

1名密切接觸救護員有病徵送院

截至6月1日晚上9時，除上述個案的3名救護人員外，另有6名救護人員被定義為確診救護人員的密切接觸者，而其中1人因出現病徵而被送院接受治理及進行病毒測試，其餘5人現正等候衞生防護中心的安排到檢疫中心進行檢疫觀察。

處方表示，已於沙田救護站將站內設施及確診隊員曾接觸過的工具和救護車進行徹底消毒，及已提醒所有駐守該處的人員必須加倍注意個人衞生以及執行有關感染預防措施。

處理懷疑個案裝備︰N95口罩、眼罩等

消防處表示，現時處理懷疑或確診個案的個人防護裝備指引，是由部門醫務總監參考醫院管理局、衞生防護中心和世界衞生組織的指引，及根據疫情的發展所制定。前線人員於執行職務時，會因應現場情況及所得的病人資料，穿著適當的個人防護裝備。

因應疫情的發展，處方早前已就處理一般救護召喚的基本個人防護裝備提升至外科口罩、眼罩及手套。而處理懷疑或確診感染個案的個人防護裝備則為N95口罩、眼罩、手套、保護袍及用後即棄帽。

處方︰病人情況危急 救護人員沒有穿戴完整裝備

另外，前線人員可以隨時按現場所得資料進行風險評估而提升個人防護裝備等級。如病人需要施行高風險治理程序，例如心肺復甦法或使用高流量氧氣等，前線人員亦可以提升個人防護裝備相應等級。

在處理這宗個案時，救護人員於現場的裝備中包括有N95口罩，唯因當時病人情況危急，救護人員在沒有穿戴完整個人防護裝備下處理病人。

處方強調為前線人員所提供的個人防護裝備的種類及數量均足夠應付行動需要。處方指，一如既往，會與醫管局及衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的傳染病發展，並隨時以不同形式向前線人員提供最新資訊，以應付行動上的需要。部門亦會在人手、資源及物資上作出充分的準備。

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