新冠肺炎・6.2｜限聚令延長14天　瀝源邨祿泉樓多4人確診

本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，衞生防護中心公布，今日(2日)新增6宗確診個案，當中4宗是本地個案，全部都是瀝源邨祿泉樓居民，另兩宗是海外輸入個案及相關個案。本港累計確診及疑似個案，合共有1,094宗。涉及瀝源邨祿泉樓群組患者持續增加，首名患者、34歲女子居於祿泉樓，同一大廈再多4名居民確診，即同一大廈內共6人染疫；連同34歲女子的兩名嘉里貨倉同事及接載她的救護員，這個群組共九人確診。 政府亦決定，原定本月4日屆滿的限聚令，延長14天至6月18日。而內地、台灣及澳門返港人士，強制檢疫14天的措施會延長多一個月至7月7日。而海外國家返港人士，強制檢疫14天的措施則延長多三個月至9月18日。

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教育局最新向中學提供的資料中，談及中三至中五跨境生復課交通安排。（資料圖片）

【21:30】中三至中五生復課接近一周，但因本港及深圳兩地未能就檢疫制度達共識，2,500名跨境高中生未能回港復課。有消息人士透露，教育局向中學提供的一份資料中，談及中三至中五跨境生復課交通安排，有需要中學可就「點對點」接載跨境生的專車服務進行招標，並建議以6月11日（下周四）為參考日期，故學界估計，中三至中五跨境學生最快有望在下周回港上課。

消息：中三至中五跨境生最快6.11復課 教育局促學校招標辦專車

【20:10】本港新型冠狀病毒疫情反覆，當局今日突然通知民安隊，柴灣鯉魚門公園度假村檢疫中心於今晚8時重新啟用。為配合重啟安排，如鯉魚門檢疫中心需要人手協助，便會再抽調人手支援。

新冠肺炎｜消息：鯉魚門檢疫中心今晚8時重開 急召民安隊協助

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【17:40】有記者問到，為何沙灘及泳池等可以重開，但仍要禁止遊行集會，陳肇始重申，若很多人一齊聚集，便有機會爆發疫症，而遊行示威都是大型聚集。她又指，根據《規例》現時球賽等大型聚集活動，政府都不准予舉行，加上現時社區再見到有傳播鏈及病例，故需要關注。

陳肇始解釋，卡拉OK場所可以重開，是因為該些場地屬於處所，政府過去亦有序及有條件放寬，如人數限制等，以將公共衛生風險減到最低，又強調指示「不是永遠」，政府會因應整體情況一併考慮。

【17:35】有記者問及張竹君，會否呼籲市民出席六四燭光集會，她回應指「無必要的聚會，應盡量減少。」她又指，不認同房署在瀝源邨出現首宗確診個案後便派員消毒是「消滅證據」，但留意到祿泉樓3樓有通道可經天橋到街市，要研究是否有共同感染途徑。

張竹君又指，截至現時未有初步確診個案。

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▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼

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【17:22】有記者問到，現時的限聚令等引起社會上極多爭議，亦有指是否等同剝削集會自由。陳肇始則指，繼續延長14天限聚令等，要參考疫情發展以了解有否放鬆空間，而基於再有本地個案及群組爆發，令政府高度關注，故在公共衛生角度不認為可放寬。

陳肇始又指，現時未有疫苗，故要迎接「新常態」，否認限制措施「扼殺大家的自由」，希望市民能明白政府的出發點。

張竹君則指，現時不能無目的地在街頭上做檢測，因為會變成「大海撈針」，未必找到受感染群組，故加強檢測時會有固定人群目標。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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【17:28】對於何栢良提出，只要市民全面在室外都戴口罩，可考慮放寬禁令，亦有記者問及是否只要有本地個案出現，限聚令都不能放寬。陳肇始指出，在公共衛生考慮層面會聆聽專家意見，同時會了解本地個案來源及性質等，由於今次的本地個案不是零星一兩個，而是同住大廈/工作地點，故需要更多調查，以了解有否更多傳播及爆發，需要了解科學數據。

她亦指，有些本地個案是零星，但部份會引致第二波爆發，或傳染更多人，故不是有本地個案就不放寬，例如梨木樹等，派樽後全陰性。不過瀝源邨今次不同，經過全面檢測後真的找到確診患者，而部份患者亦未有病徵，值得關注。

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【17:17】陳偉基表示，三地正商討能否逐步放寬過境人流，例如先做檢測，然後利用結果互相豁免14天檢疫，但以保障私隱是大前題，故資訊不會互通。

【17:12】被問到是否引入內哋正使用的健康手帶，陳肇始表明，粵港澳三地政府正在商討，例如互認三地的檢測結果等，承認香港正研發自家健康碼。

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【17:08】陳肇始被問到何時才能放寬限聚令，她只重申「張馳有道」是策略，她指由於再有本地個案，非常關注有關情況，而過去已有15天無相關個案，故599G/F會再延長多14天。

張竹君則說，已檢查瀝源邨的大廈廁所，已採取到的環境樣本都屬於陰性，呼籲市民如有任何徵狀，都要盡快求醫。

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【17:05】劉家獻則指，醫管局在過去24小時，再多一人痊癒離開。現時已有50名確診病人在9間醫院留醫，當中有2人危殆（第595宗個案；第1084宗個案），其他留醫患者則情況穩定。

【17:00】張竹君又指，瀝源邨祿泉樓有1200個居民，現已收1000個樣本，並化驗約700個，當中有4人確診。至於葵聯邨聯悅樓有2000多名住戶，暫時收1600個樣來，400個已呈陰性。她又指，第1086室1092宗個案，確診前有去過街市/超市/藥房/餐廳，雖然他們不是密切接觸者，已仍會他們派樽，以識別有否隱性病人。

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張戶君亦不認同瀝源邨祿泉樓「情況失控」，指6宗居民感染個案中，有2人是夫婦，其餘四宗需考慮是否經環境污染而傳染，當局暫未見到社區有相關情況。至於患者去過的地方，會向會接觸的人員提供測試。她又提醒，由於病毒會逗留在環境一段時間，故會嘗試找到6人共同去過的地方，如電梯、出入門口等，由於他們不是全部住在同層或同一座向單位，估計可能是升降機等環境污染有關。

她又指，房屋署在出現第一宗確診個案後，已即日為祿泉樓做消毒，所以當時未能取得環境樣本。衞生署已檢視過四個確診者居住的單位，而其廁所渠位等環境樣本測試後是陰性。

【16:55】張竹君指，4宗新增本地個案全部是瀝源邨祿泉樓的居民。4人都是經日前派樽收集深喉唾液樣本，經檢測後找出。

第1089宗個安是一名69歲女子，一直與女兒、孫兒及孫女同住，日常會到瀝源街市買菜，5月29日曾有咳嗽，6月1日交回樣本瓶，當天晚上確診。

第1090宗個案，是一名57歲女子，與外籍傭工同住。她本人沒有病徵，平時會留在家中，每日上午會到沙田或瀝源街市買菜，於5月23日時曾有家人探望，本身亦無外遊紀錄。

第1091宗個案，是一名56歲已退休女子，5月30日時有咳嗽，亦覺得身體發熱，6月1日交回樣本後，證實呈陽性。她於傳染期有去好運中心及偉華中心等超級市場，並曾到意樂餐廳進食，6月1日曾到好運中心的藥房。

第1092宗個案是一名78歲女子，平時有去晨運及瀝源邨的超市等。

另今日亦有兩宗輸入個案或其相關個案。

第1093宗個案與第1094宗個案都有關連，前者是一名15歲男子，與家人早前到巴基斯坦探親，近日返港。他的部份家人已確診，而自己則沒有病徵。

第1094宗個案則是一名42歲女子，她早前因為要到檢疫中心，照顧後來確診的第1063個案要入，在檢疫入第12日驗出陽性。她本身並無病徵。

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【16:45】陳肇始表示，現時有無病徵人士確診，認為應及早識別有關人士。鑑於最近有確診者向私家醫生求診後，未有留下樣本作檢測，她再次「鄭重呼籲」所有私家醫生，若發現有病人呼吸道等病徵，應作病毒測試。

陳肇始亦指出，檢測可以及早發現感染者，包括無病徵人士，做到「早發現早隔離」，強烈呼籲市民如有相關徵狀，如發燒、上呼吸道徵狀等，即使徵狀輕微，都應盡快檢測。

【16:30】食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

本港今日新增6宗確診個案，當中4人是本地個案，全部都來自瀝源邨群組，另有2人是屬於輸入個案及其關連個案，均由巴基斯坦返港。

陳肇始表示，考慮到本港最新疫情及張馳有道策略，要維持599F及599G（限聚令），延長兩個規例至2個月，截至8月31日。基於最新疫情，行政會議決定將限制食肆處所營業及限聚令的現行限制，會在6月4日到期後再延長14日至本月18日，有需要時可以再收緊。

而在口岸管制措施方面，由於內地及部份國家情況漸趨穩定，會重新恢復對外口岸，但需要深入考慮不同因素，包括當地的疫情及病毒檢測能力等，故需要建立機制，就當地健康風險制定級別。

在內地、澳門及台灣地區來港人士，須檢疫14天的措施會延至7月7日，而其他海外地區來港人士，須檢疫14天的措施，會延長至9月18日。

而往返廣東省等地區的人士，首階段可放寬予部份港澳人士出入境。

入境強制檢疫法例 內地澳門台灣延至7月7日 海外至9月18日

梁卓偉分析本港出現多宗超級傳播的群組感染。（李澤彤攝）

【14:45】政府發言人今日表示，第二批滯留印度的香港居民將乘搭特區政府安排的特別航班，暫定最早於６月３日凌晨從孟買出發回港。是次航班主要接載身處孟買及周邊地區有特殊需要的香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人。初步預計接載的乘客人數約300人，費用由乘客支付。

從印度回港的乘客在抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

為應對2019冠狀病毒病疫情，印度政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降。截至六月一日，入境處已成功聯繫上約4 800名滯留在印度的香港居民。首批約250名滯留當地的香港居民已於5月18日乘坐特區政府安排的專機從新德里回港。

【14:21】梁卓偉表示，因應再有本地群組個案，是否需要擴大檢測，甚至新增血清檢測，都需要政府斟酌。

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【14:05】香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）世衞傳染病流行病學及控制合作中心將舉行記者會發表有關新型冠狀病毒（COVID-19）超級傳播及流行病學最新概況。

港大公共衞生學院公共衞生醫學講座教授、世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉，以及港大公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任、世衞傳染病流行病學及控制合作中心總監高本恩出席分享。

【13:44】消息稱，行政會議通過「限聚令」延長14天，至本月18日，原因是沙田瀝源邨爆發本地感染群組，且源頭未明。

【11:30】新型冠狀病毒疫情持續，惟內地及澳門人士抵港後需接受14天檢疫的措施，將於本月7日屆滿。

食物及衞生局副秘書長陳偉基昨日（6月1日）在立法會表示，三地政府傾向考慮逐步有序地放寬關口，港府正研究與內地及澳門互認的健康碼系統，初步構想是讓申請者接受核酸測試，有效期為七天，通過者可放寬檢疫條件。

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【11:27】早上11時許，有醫療輔助隊人員將兩名相信需要入住檢疫中心的市民帶上政府車輛。其中第一名女士相信是一名外傭，她表示居住於祿泉樓7樓。另外有兩人需登上醫療輔助隊救護車離開，其中一人是一名婆婆。

【10:35】衛生署人員於早上9時至11時，到沙田瀝源邨祿泉樓地下大堂收集居民深喉唾樣本，有家長帶同子女一同交樣本。

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【09:52】食物及衛生局長陳肇始表示，針對瀝源邨群組已派出1,000樣本樽給居民，已收回約800個。另外，現時亦在單位取環境樣本，衛生防護中心稍後會為居民辦健康講座。她又指，最初確診者貨倉同事亦正進行調查，包括向葵聯邨聯悅樓住戶派樣本樽作檢測。她呼籲涉事兩個公屋邨及貨倉留意身體狀況，有需要盡早求醫。另外，她指社區有小型爆發對此高度關注。

【09:50】特首林鄭月娥於行會前見傳媒，表示最新沙田瀝源邨群組爆發，會就此展開調查。她又說，會盡早公布各項禁令措施，但會採取謹慎態度。

【08:53】 兩架救護車到瀝源邨祿泉樓接載一名對母親和手抱嬰兒，以及一名拖喼男子離開。男子聲稱自己沒有病徵。

瀝源邨感染群組事件圖。（香港01製圖）

【08:00】截至周二（2日）上午8時，全國確診病例84,597宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,824宗，累計境外輸入1,761宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【02:00】衞生防護中心總監黃加慶醫生及袁國勇在瀝源邨祿泉樓向記者表示，已取走廁所環境樣本進行分析，上址大廈居民暫時毋須疏散。

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【01:15】本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，周一（1日）晚再突然新增4宗本地感染的初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，懷疑與嘉里貨倉群組有關。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示懷疑瀝源邨有超級傳播者，他於周一晚上11時40分與專家團隊到達瀝源邨辦事處，與衞生防護中心傳染病處主任張竹君及居民開會。現場所見，袁國勇等一行人進入祿泉樓時，均只配戴外科口罩。

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【00:42】沙田救護站一名27歲男救護員於周六（5月30日）在送院工作時，於接載的34歲沙田祿泉女病人其後證實確。男救護員於周一（1日）亦確診，同車的另外兩名救護人員的病毒測試結果呈陰性。消防處表示，該三名救護員處理完該宗病人後，至傍晚下班時，曾處理另外兩名緊急救護召喚病者，正接受檢疫觀察。

另有6名救護人員被衞生防護中心，定義為確診救護人員的密切接觸者，其中1人因出現病徵而被送院接受治理及進行病毒測試，其餘5人現正等候安排到檢疫中心。

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