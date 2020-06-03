公務員凍薪｜紀評會對政府決定極度失望：打工仔唔使旨意加人工

公務員事務局昨日（2日）公布各級公務員凍薪一年，紀律部隊評議會職方主席盧凱詩今日（3日）接受電台訪問時表示，對凍薪方案極度失望，又指本港不少私人企業都會參照政府調薪比率決定增薪，如今恐怕不少打工仔都「唔使旨意加人工」。華員會會長利葵燕不滿政府未有接納其「3+3」方案，又指在現今特殊經濟環境下，應暫停薪酬趨勢調查兩年。

政府公布2020至2021年度公務員凍薪。（資料圖片）

紀評會職方主席盧凱詩接受港台節目訪問時表示，對凍薪方案感極度失望，認為政府應顧及公務員士氣，加薪可惠及18萬名公務員，從而帶動社會經濟，政府作為本港最大僱主，不少私人企業都會參考政府調薪指標，「私人公司打工仔唔使旨意加人工啦？」

華員會：薪酬調查數字可能不準確

華員會會長利葵燕表示，對凍薪決定感失望，不滿政府未有接納華員會「3+3」方案，即先凍薪3年，其後3年經濟復甦時再補回加薪，以及明年起暫停薪酬趨勢調查兩年，和3年內退任的公務員在計算退休金時將上述補回加薪的差額計算在內。

對於建議暫停薪酬趨勢調查兩年，利葵燕指出，有專家分析本港經濟「衰成點都未見底」，未來兩年不易復甦，有可能更差，在現今特殊經濟狀況下，認為薪酬趨勢調查未能完全反映情況，質疑數字可能有扭曲、不客觀及不準確，因此建議暫停調查兩年，「當年沙士都暫停4年無調查，3+3方案要求暫停兩年，係一個軟着陸方案」。