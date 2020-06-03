禁電子煙｜草案難產　政府感非常遺憾及失望　下屆立法會再提案

政府早於2018年提出全面禁止電子煙及加熱煙進口本港，以及在港售賣及分發。食物及䘙生局將《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》提交至今屆立法會審議，但負責處理相關工作的立法會法案委員會昨日（2日）表決後停止運作，意味草案未能於今年度立法會會期通過。政府今日（3日）發稿，指對事件感非常遺憾及失望，但感謝法案委員會主席為推動《條例草案》的審議工作作出的努力。

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，不過草案宣告難產。 （資料圖片 / 高仲明攝）

《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》法案委員會主席郭偉強昨日指，在7月休會前內完成審議不切實際，經表決後以8票贊成、4票反對、1票棄權，表決決定停止運作，即不再審議草案。

食物及衞生局今日（3日）回應事件指，政府一直不遺餘力在法案委員會會議上向議員解釋擬議禁止另類吸煙產品的理據，以及盡早通過《條例草案》對保障公共衞生的重要性。對於法案委員會終止審議工作，政府感非常遺憾及失望，但感謝法案委員會主席在審議工作作出的努力。

政府會在下一屆立法會會期內探討切實可行的時機再提出全面禁止另類吸煙產品的立法建議，以致力達致《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》訂下到2025年把吸煙率減至7.8%的目標。