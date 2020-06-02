【禁電子煙】草案難產　吸煙與健康委員會：令產品可荼毒年輕人

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，不過，法案委員會今天（6月2日）投票決定中止委員會運作，意味禁電子煙草案正式難產。 香港吸煙與健康委員會回應指，感到非常失望及遺憾，因相關措施一再拖延，會對公共衞生造成嚴重影響。委員會主席鄺祖盛說：「錯失這次立法良機讓另類吸煙產品可趁機入侵市場，荼毒年輕人」，同時提供更多選擇予吸煙人士及減低他們戒煙意欲，「令香港多年以來一直下跌之吸煙率有機會重新上升，是為公共衞生及控煙政策的大倒退。」

鄺祖盛認為，法案委員會決定終止審議工作，實有負社會不同界別人士對保障公共衞生的期望。 （資料圖片）

委員會主席鄺祖盛：有負社會期望 控煙政策大倒退

香港吸煙與健康委員會表示非常失望及遺憾，因禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、加熱非燃燒煙草製品(加熱煙)及草本煙的措施一再拖延，會對公共衞生造成嚴重影響。

委員會主席鄺祖盛認為，法案委員會決定終止審議工作，實有負社會不同界別人士對保障公共衞生，尤其是對年輕人健康的期望，「錯失這次立法良機讓另類吸煙產品可趁機入侵市場，荼毒年輕人」，亦提供更多選擇予吸煙人士及減低他們戒煙意欲，「令香港多年以來一直下跌之吸煙率有機會重新上升，是為公共衞生及控煙政策的大倒退。」

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，不過，草案今天正式宣告難產。 （資料圖片）

委員會指出，政府早於2015年已提出建議禁制電子煙，而《修訂條例》亦於2019年2月初提交立法會，立法會法案委員會已召開八次會議，當中包括三次公聽會，大部分公眾意見均支持《修訂條例》，包括醫學界、學術界、家長及教育界、青少年及社會服務團體、病人組織等。委員會稱，根據青少年服務團體、家長及教師組織等的調查，分別有七至九成市民支持禁止另類吸煙產品，委員會亦已收集逾十萬個簽名，可見社會上存有普遍共識支持《修訂條例》。

委員會指，外國經驗顯示，另類吸煙產品在短短幾年間迅速流行，美國已有超過500萬青少年使用電子煙，並引致超過二千宗相關肺病個案，「另類煙可引發嚴重公共衞生災難，必須在其流行前禁制。」委員會重申，任何類型的煙草產品均危害市民健康，並會對公眾衞生構成重大威脅。委員會倡議政府及立法會於下屆立法年度儘快重啟有關立法工作，並將傳統捲煙一併納入法例修訂框架，以有效抑制所有煙草產品的蔓延流行，以將吸煙率進一步降低至單位數字，實現政府於2025年前降低吸煙率至7.8%的目標。

委員會倡議政府及立法會於下屆立法年度儘快重啟有關立法工作，並將傳統捲煙一併納入法例修訂框架，以有效抑制所有煙草產品的蔓延流行。 （資料圖片）

政府考慮新會期重新提交法案

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，不過，法案委員會主席郭偉强認為在7月休會前內完成審議不切實際，諮詢委員是否繼續審議工作，結果今天開會時，委員投票決定中止委員會運作，意味禁電子煙草案正式難產。政府在該會議上回應指，一定會考慮在新會期重新提交法案。