運房局重申不會全面檢討長策　過渡性房屋不計入房屋供應目標

香港土地問題一直未解決，公營房屋短缺。運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）以書面回覆議員質詢時稱，《長遠房屋策略》的現行框架可滿足社會的長遠住屋需要，未有計劃全面檢討，亦不會將過渡性房屋計入未來10年的房屋供應目標。

陳帆以書面回覆議員質詢時稱，未有計劃全面檢討《長遠房屋策略》，亦不會將過渡性房屋計入未來10年的房屋供應目標。（余俊亮攝）

陳帆以書面表示，在《長策》的推算模式下，會每年更新未來10年房屋需求推算，亦會將所有未滿足的房屋需求計算在內。他又稱，會因應不斷演變的環境及最新數據，考慮如何適切地，在房屋需求推算方法，及供應目標中，反映最新發展。

至於過渡性房屋，陳帆指由於屬短期性質，供應時間及數量可能在不同時間內有變化，因此並不宜將之計入未來10年的房屋供應目標。他總結稱，《長策》現行框架能讓政府可持續地，就發展土地及房屋及早規劃，滿足社會的長遠住屋需要，現時沒有計劃全面檢討，或重設長遠房屋策略督導委員會。

政府正推展元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃。（資料圖片）

另外，元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃，政府需要在永寧村、鳳池村及楊屋新村收地，工程範圍內的住戶，需於今年7月15日之前遷離。陳帆指，截至2020 年5 月中，126個合資格住戶已獲得安置，及14個住戶正獲安排編配安置單位；30戶不選擇安置安排，而申領核准特惠津貼的人士中，有25戶已獲核實符合申領資格，餘下5 戶在地政總署邀約下，仍未提供資格審核所需的資料。另外，有80戶不符合安置資格。

至於「農業遷置」的安排，陳帆表示，截至5月中，收到37 宗受影響人士的申請，當中3宗申請人自行撤銷，1宗因申請人已獲安置而被拒絕；其餘33 宗，地政總署聯同漁護署視察申請人的耕作情況，及考慮其提交的資料，初步確認4宗申請人的農戶資格，其中1宗已提交繼續務農計劃書，並漁護署獲接納，地政總署正處理其短期豁免書申請；其餘3宗則需提交計劃書。