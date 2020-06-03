【居屋2019】單身申請者首日揀樓　憂經濟轉差　自住不擔心樓價跌

去年推出的居屋分別是冠德苑、凱德苑、雍明苑、錦暉苑、旭禾苑及尚文苑，合共4,800多個單位。房委會安排中籤者由去年12月9日開始揀樓，惟受疫情影響一度暫停，並於本月8日逐步恢復，30名居屋單身申請者今日開始揀樓。 有中籤的單身人士說，環境經濟欠佳，對此感到少許擔憂，但指居屋定價始終較市價低，積蓄尚可應付。他又表示購入居屋單位用作自住，不擔心樓價會跌。

30名居屋單身申請者於6月3日開始揀樓。（張浩維攝）

何文田冠德苑及長沙灣凱德苑的單位早前已經售罄，火炭旭禾苑，荃灣尚文苑，將軍澳雍明苑和馬鞍山錦暉苑尚有單位可供選擇。截至上周五（29日）已售出4,404伙單位，當中以白表成交的有2,227伙，綠表則有2,177伙。

房委會今日安排30名中籤的單身申請者揀樓，但最終只得10人前來揀樓。自僱人士張先生說，現時在樂富居住的單位將清拆重建，他表示心儀何文田冠德苑已售罄，故現時選擇購入馬鞍山錦暉苑中層單位自住，認為環境舒適，空氣清新，可望海景。

自僱人士張先生現時在樂富居住的單位將清拆重建，他購入馬鞍山錦暉苑中層單位自住。（張浩維攝）

張先生認為現時環球經濟欠佳，亦會有少許擔憂，但居屋樓價始終較私樓定價合理，自己的積蓄尚可負擔。他表示購入居屋單位用作自住，不擔心樓價會跌，反而認為之後疫情好轉，多人置業未必有機會抽中居屋。

他坦言今次是第三次申請居屋，上兩期都不中籤，今次成功置業感到開心，最終購入單位283尺，售價195萬，要付三成首期，預計八、九月入伙。對於單身人士選擇單位數目和面積較少，他認為畢竟人數得一人，揀樓機制都算合理。

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80後陳先生以綠表申請，購入將軍澳雍明苑低層單位。（張浩維攝） 在社福界工作的80後陳先生則購入將軍澳雍明苑低層單位，認為相比起其他屋苑，雍明苑環境寧靜，配套完善，而且屋苑近港鐵站，交通方便。

他表示原本心情不算緊張，但等候時見其他申請者辦理手續時有少許緊張，擔心心儀單位被人選購。他指單位自住，不太擔心受疫情影響經濟狀況差，樓價下跌。他今次是首次申請居屋，單位售價200多萬 ，約280尺，他預計8月尾入伙。

居屋2019計劃共接獲30.9萬申請，當中單身人士有17.3萬份申請，白表佔16.3萬，綠表佔1萬。

房委會指，今日共有10位申請人到樂富的客戶服務中心揀選居屋單位，並有10個單位獲選購，包括5間錦暉苑、4間雍明苑及1間旭禾苑。明日（4日）將有120位綠表及白表的一人申請者獲邀揀選居屋單位。