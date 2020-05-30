居屋2019｜17萬單身申請人下周三起揀樓　餘400個仍有海景單位

今期居屋於去年12月9日起開始揀樓，截至本周五（29日）已售出九成單位。白表及綠表家庭配額分別於上周及周五用盡，房委會將於下周三（6月3日）邀請單身申請者開始揀樓。 開售至今，較搶手的何文田冠德苑及長沙灣凱德苑均已售罄；餘下500伙單位面積較細，最大的只有約321平方呎。值得注意的是，部分可供揀選的單位面向馬路或車輛通道，亦有單位正正在垃圾房旁邊。不過，臨海的馬鞍山錦暉苑仍有中層單位有機會斜望海或享山景。

居屋2019自去年12月起開始揀樓。（資料圖片／張浩維攝）

火炭旭禾苑餘貨最多 超過200伙

居屋2019共涉及6個屋苑，共有4871伙。截至周五（29日）共售出4,404伙單位，當中以白表成交的有2,227伙，綠表則有2,177伙。白表及綠表家庭配額分別在5月20日及周五用完，房委會將於下周三（6月3日）邀請30名單身申請者揀樓。

何文田冠德苑及長沙灣凱德苑早前已經售罄，餘下的500伙單位最多來自火炭旭禾苑，涉及超過200伙。該屋苑餘下的單位面積較細，介乎約293至302平方呎；此外，部分單位面向火炭路，料會較為嘈吵，亦有單位正正在樓層的垃圾房旁邊。

+ 38 + 37 + 36

尚文苑部分單位於垃圾房旁邊

其次多單位供選擇的為荃灣尚文苑，涉及超過170伙。同樣餘下的單位均為細單位，面積介乎286至321平方呎；而部分單位面向德士古道及停車場位置，低層住戶或受噪音影響，而仍有不少剩貨的02室則於樓層垃圾房旁邊。此外，部分低層單位面向斜坡。

至於將軍澳雍明苑及馬鞍山錦暉苑分別剩餘不足100伙，當中大部分為低層單位及面積較小，面積介乎275至293平方呎。

錦暉苑有單位可享斜海及山景

於馬鞍山錦暉苑高層單位只剩下03和04單位，兩者均向內街，料景觀不太開揚；至中低層的單位仍有07及08單位，由於錦暉苑位置開揚，有機會斜向海景，而後方則享山景。

綠白表單身人士競爭不同

居屋2019共接獲30.9萬申請，當中單身人士有17.3萬份申請，白表佔16.3萬，綠表佔1萬；根據配額制度，綠白表單身人士各有250個配額，即意味着白表單身人士平均652人爭一個單位，而綠表單身人士則為40人爭一伙。