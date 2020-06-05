外婆涉殺6歲孫　同事著找女兒幫手教孫　被告：個女叫我唔好煩佢

婦人涉於酒店房內勒死6歲外孫仔案，被告今(5日)繼續在高等法院自辯。控方多番問被告，是否覺得外孫「應該要死」，被告回應指當時情緒低落，加上覺得外孫有精神病，才用背包帶勒他，惟現在回想，覺得外孫「唔應該要死」。被告的同事則稱，被告自外孫升上小一後大為緊張，她有問為何不找孩子的母親幫手，被告曾哭說：「個女叫我唔好煩佢。」

被告簡桂芳，55歲，否認謀殺罪受審。控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺6歲的鄭霆軒。

現在覺得鄭不應該死

控方今問被告，案發時是否認為鄭「應該要死」。被告回應「唔識分」，指她當時情緒低落，覺得鄭是精神病人，因此勒鄭。惟她現時回想，覺得鄭「唔應該要死」。她又透露，在酒店房內曾有意用枕頭焗鄭，但最終未有實行。

同事李海凱稱察覺被告簡桂芳突然消瘦。(朱棨新攝)

曾透露女兒沒有幫忙

辯方證人李海凱(譯音)指，被告在其公司任兼職清潔工人。被告曾向李透露，自鄭升上小一後，不懂如何教導鄭做功課，如英文科，鄭不懂分男性用「he」，女性用「she」。李建議被告找女兒，即鄭的母親幫手。被告指與女兒通電話都會爭吵，指女兒「唔番嚟幫手」。

被告亦曾透露鄭脾氣很暴躁，有時會打被告。她亦察覺被告亦突然暴瘦，被告解釋因很大壓力，難以入眠。

鄭或患過度活躍

此外，被告於2018年1、2月時，鄭的成績和操行都很差，鄭在公園玩時和其他小孩不合群。李續稱，由於鄭的老師稱鄭或患有過度活躍，因此建議被告向專業人士或社工求助。

她指案發前她覺被告工作時心神恍惚，會把公司的文件扔棄，又曾稱因為好辛苦，打算「洗哂啲錢就算」。

另一同事朱婉芬亦有建議被告簡桂芳找女兒幫手。(朱棨新攝)

擔心鄭跟不上學校進度

被告另一名同事朱婉芬(譯音)則供稱，被告自鄭升上小一後便很緊張，擔心鄭跟不上學校的進度。朱曾問被告，為何不找鄭的母親教導鄭，被告哭稱：「個女叫我唔好煩佢。」

醫生覺被告抗壓能力下降

精神科醫生麥敦平稱，他於2009年開始會見被告，指被告有抑鬱症。麥於2018年1月最後一次見被告，當時被告的抗壓能力下降，認為壓力是來自照顧外孫和財政壓力。

案件編號：HCCC210/2019