六四31｜港島多區悼念　西營盤逾300人聚集　參與者：今年似最後

「六四事件」踏入31周年，於維園舉辦的悼念晚會首次被警方禁止，惟仍無阻市民悼念的心。多個團體於網上發起多區悼念活動，當中於西區、中環及太古均有市民燃點起燭光，在維園以外繼續紀念六四事件。 於晚上約8時，西營盤港鐵站外有約300人參與悼念活動。過去30年從未缺席六四集會的余小姐，今年選擇到風險較小的地方進行悼念，她坦言「今年感覺似係最後一次」。年達八旬的韓伯伯則選擇到中環點起燭光，他指政府千方百計阻撓集會，但仍無法改變港人悼念六四的心。

6月4日，西營盤港鐵站對出的悼念活動，有近200人參與。（張浩維攝）

今年是「六四事件」三十一周年，今年維園的紀念集會被警方禁止，不同團體在全港各區「遍地開花」發起燭光悼念活動。於晚上約8時，在西營盤港鐵站外有約200人，他們手持蠟燭，以燭光悼念六四事件。

巿民余小姐：感覺似最後一次悼念六四

巿民余小姐今日晚上7時出席在西營盤港鐵站對出的悼念活動，她向記者表示，由於感覺上今年維園相對較高風險，因此選擇參與就近寓所的活動。

自90年代末起，余小姐從未缺席四燭光晚會。她有感：「今年感覺似係最後一次」。（鄺曉斌攝） 余小姐表示，自90年代末起，每年風雨無阻地都會到維園參與六四燭光晚會。香港經歷反修例風波，現時更即將面臨《國安法》的威脅，她直言：「今年感覺似係最後一次（悼念六四事件），做到幾多盡做。」被問及《國安法》通過後會否繼續出席六四集會，她相信自己會以其他方式繼續悼念

在晚上8時，十多名市民自發於皇后像廣場燃起燭光。（黃詠榆攝）

中環許智峯議辦擺設微型街站

民主黨許智峯議辦亦在中環太子大廈對開空地擺設街站，並收集反對「港版國安法」的聯署，惟未有太多市民聚集於此。義工解釋由於有文宣出錯，大多人誤以為在今日早上11時擺站。現場所見，義工向途人派發白色蠟燭，現場亦設「連儂牆」，讓市民寫下對香港的期望。在晚上8時，十多名市民自發於皇后像廣場燃起燭光。

60多歲的盧女士在便利貼寫下「香港人 精神不死」，過去數年曾出席維園集會。對於今年因疫情關係，支聯會不獲批舉行集會，她認為是政權對民主自由的打壓。不過，她認為反而激發大家遍地開花，「要變通，既然佢咁做，我哋用第二種形式，最緊要重點無變」。

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60多歲的盧女士在便利貼寫下「香港人 精神不死」。（黃詠榆攝） 她又慨嘆，現時香港根本如同「一國一制」，對此感到難過，「𠵱家已經無回頭路，香港昔日光彩已搵唔返」，但她認為港人精神是懂得變通、不敗，勉勵港人不要感到絕望。

81歲的韓伯伯過去30年，每年都會出席維園集會。他認為政府無法改變港人悼念六四的心。（黃詠榆攝）

81歲的韓伯伯過去30年，每年都會出席維園集會，今日不知中環有街站，只是「聽講維園唔俾入嘛，我諗呢到都會有人聚啩」。他指，今年政府不批準維園集會，認為「香港今年好急速咁變咗大陸」，以後更會千方百計，以不同理由阻撓集會，但仍無法改變港人悼念六四的心。

6月4日，太古地鐵站外約20名市民在附近的一片空地手持蠟燭悼念六四死難者。（鄭翠碧攝）

今年40歲的張小姐表示，以往除非不在香港，否則大多會到維園參加燭光晚會，堅持了20多年，今年是首次在維園以外的太古悼念，她認為在哪裏悼念只是一個形式，最重要是有悼念的心。

她直言，在2019年以前，僅認為六四是屬於內地的事件，「只覺得係支持緊遠方嘅人嘅理想，覺得有責任為死難者家屬守護回憶同爭取平反。」惟經過去年反修例事件後，她切身感受到六四與自己很接近，「我哋都係同一個專權、暴政嘅受害者。」