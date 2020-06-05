抗疫基金｜職津及學資戶6月9日起獲發一筆過津貼　料逾十萬戶受惠

社會新聞
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本港新型肺炎疫情反覆，政府今日（5日）公布，在職家庭及學生資助事務處將在「防疫抗疫基金」下，在6月9日起陸續向合資格在職家庭津貼住戶及學生資助住戶發放一筆過特別津貼，合資格人士無須申請。職津住戶可獲發相當於兩個月津貼額的特別津貼，而在2019／20學年領取設入息審查的學前和中小學學生資助住戶，每戶可獲發4,640元。當局預計大約58,000個職津住戶及約145,000個學生資助住戶將受惠。

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政府表示，這項安排是放寬行政長官在1月宣布為失業和就業不足人士提供有時限現金津貼的建議。每個合資格職津及學生資助住戶均可獲發一筆過特別津貼，不論有關低收入住戶是否失業或就業不足。

就職津住戶而言，由2019年4月1日至2020年2月21日（即「防疫抗疫基金」撥款建議獲立法會財務委員會批核當天）曾提交職津申請並最終獲批的住戶，可獲發相當於兩個月津貼額的特別津貼；每月金額為上述期間最近一次提交（而最終獲批）的申請中獲批月份中的最高津貼金額。

另外，在2019／20學年領取設入息審查的學前和中小學學生資助住戶，每戶可獲發4,640元。同時在職津及學生資助下符合資格領取特別津貼的住戶，將獲發在上述兩種計算方法下較高的金額。

事務處會以現行發放職津或學生資助的方式發放特別津貼，住戶無須另行申請。處方會在發放特別津貼後透過電話短訊或信件通知相關住戶，預計大約58 000個職津住戶及約145 000個學生資助住戶將受惠於特別津貼。

職津住戶可獲一筆過金額相當於兩個月的津貼額。（資料圖片）

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