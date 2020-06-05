警務督察失戀後多番纏擾前女友　認遊蕩普通襲擊等　囚8星期

警務督察被指多番到前女友住所纏擾對方，更曾抓著女方手臂，使她受驚，督察更到女友友人的工作地點欲問前女友近況，期間又涉襲當時正懷孕的女友人。督察今（5日）承認遊蕩、普通襲擊及拒捕共4罪。裁判官判刑時指，被告身為警員，卻連番干犯罪行，其中兩罪更涉同一事主，判監無可避免，逐判他入獄8周。

被告李天洛是一名警務督察，被控遊蕩、普通襲擊及拒捕等罪名。（雜誌「警聲」圖片）

被告李天洛，35歲，任職警務督察，現時被停職。他被控兩項普通襲擊罪、一條遊蕩導致他人擔心罪以及一條抗拒警務人員罪。

事主感害怕在家門裝閉路電視

案情指，被告與事主X於2013年6月成為情侶，於2018年1月分手，但被告仍跟蹤X，X因感到害怕，所以在家門口安裝閉路電視。

X在2018年8月29日透過閉路電視看到被告在她家門口，X感到害怕，決定暫不回家。同日稍後，X在返家途中，突然遭被告捉著左前臂，被告向X說：「畀2分鐘我。」X拒絕並跑走。

被告拉後懷孕事主Y的椅子

事主Y為X的朋友，被告在2018年9月2日到Y的辦公室，打算詢問X的近況，Y著他離開，被告卻從後拉Y的椅子，當時Y正懷有身孕。

被告同年10月31日再到X的家門口，當時X一個人在家，被告按門鈴及敲門，更問X鄰居大閘的結構，X繼而聽到大閘有聲，X向保安求助，保安要求被告離開不果，X父母及後亦返家，事件報警處理。

警方於本年2月21日在被告家附近拘捕他時，被告更大力推開警員雙手，又掙扎4分鐘，事件令兩名警員擦傷。

案件編號： ESCC 230/2020