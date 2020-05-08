涉偷毒品士沙是CID模範生　私生活檢點有機升督察　警查犯案動機

西九龍總區刑事部上周破獲1.58億元冰毒案，成為執法部門自1991年有紀錄以來檢獲最大宗冰毒。不過，該宗案件卻揭露震驚警隊上下的黑暗一面，曾是「金牌臥底」及「D man模範生」（CID模範生）的西九龍反黑組41歲姓許警署警長（俗稱「士沙」），涉嫌與同隊的37歲警員合共私吞25公斤懷疑冰毒，值逾1,300萬元，案件震驚全港。 據了解，該名被捕的姓許士沙向來表現出色，工作時身先士卒、有勇有謀，是西九龍總區近年最年輕的士沙，更是晉升督察熱門人選。據悉許的私生活檢點，沒有賭錢或煙酒等陋習，故上司及同袍聞悉他被捕的消息，俱感難以置信。

早前被捕的姓許警署警長（紅圈示），於2000年獲時任警務處處長曾蔭培（圖中）頒發獎狀。（警聲圖片）

被捕的西九龍總區反黑組姓許警署警長，據了解，他在20年前因執行反三合會行動表現出色，獲時任警務處處長曾蔭培頒發獎狀，被指是「金牌臥底」，從此平步青雲，仕途一片光明。許數年前晉升為士沙後，便被稱為「阿咩」（士沙的另一稱呼），以不足40歲之齡晉升此位置，成為西九龍總區近年最年輕的士沙。

據悉，「阿咩」在工作方面表現出色，上司及同袍對他皆好評如潮，他在每次行動都身先士卒，不畏危險，衝至最前線，同時亦有勇有謀，被同袍形容是「CID Man（刑偵部門）」中最亮眼的一人，是升督察熱門人選，更指他是警隊典範。同袍眼中，「阿咩」的婚姻美滿，私生活檢點，向來不煙不酒，亦不似有賭錢惡習，平日愛做運動及跑步。

然而，作為「金牌臥底」及「D man模範生」背後，「阿咩」竟捲入私吞冰毒案，而與他同隊的37歲警員亦涉及案件，警方目前檢獲共重約25公斤的冰毒。警隊上下對案件皆震驚不已，難以想像智勇雙全的「阿咩」為何會干犯如此重案，警方將全力調查背犯案動機，以及是否有更多人涉案。

對於「阿咩」循什麼渠道私吞冰毒，有資深刑事警官推測，上周警方破獲歷年最大宗冰毒案，調查隊伍中包括「阿咩」，案中他是首名尋獲毒品的警官，不排除有人在電光火石間取走部分冰毒。該名資深刑事警官又指，由於案件共檢獲296公斤冰毒，數量龐大，調查隊伍經初步點算後，會運回西九龍總部再作詳細調查，包括掃指模及量度重量，故不會即時存放入證物房，或會先暫時安放在1個空置房間，以便進一步調查，可能有人有機會接觸該批冰毒，不排除有人趁該段空擋時間混水摸魚。

另1名老差骨又表示，曾聽聞上一代的警員處理「黃、賭、毒」的案件時，常會有線人提供線索，而警員會有不良手勢，例如將案件檢獲的證物回佣予線人作報酬。不過，今次案中的「阿咩」前途無量，何以會冒着身敗名裂的風險做違法之事，目前仍不得而知。